Η Μεγάλη Τρίτη κατέχει μια ξεχωριστή θέση στη Μεγάλη Εβδομάδα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς είναι αφιερωμένη σε μία από τις πιο συγκινητικές μορφές της χριστιανικής παράδοσης, την Κασσιανή. Η ιστορία της, βαθιά ανθρώπινη και γεμάτη συμβολισμούς, συνδέεται άρρηκτα με το περίφημο τροπάριο που φέρει το όνομά της και ψάλλεται το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης.

Η Κασσιανή υπήρξε μια μορφωμένη και χαρισματική γυναίκα του Βυζαντίου, γνωστή για την ευφυΐα και την πνευματικότητά της. Σύμφωνα με την παράδοση, συμμετείχε στη διαδικασία επιλογής νύφης για τον αυτοκράτορα Θεόφιλο. Όταν εκείνος την πλησίασε και της είπε ότι «εκ γυναικός ερρύη τα φαύλα», αναφερόμενος στην Εύα, η Κασσιανή απάντησε με θάρρος: «αλλά και εκ γυναικός πηγάζει τα κρείττω», υπονοώντας την Παναγία. Η απάντησή της, αν και σοφή, θεωρείται πως της κόστισε την επιλογή, οδηγώντας την τελικά σε μοναχική ζωή.

Αποσυρμένη σε μοναστήρι, η Κασσιανή αφιερώθηκε στη συγγραφή ύμνων και ποιημάτων. Το πιο γνωστό έργο της είναι το τροπάριο της Κασσιανής, το οποίο αποτελεί ένα από τα κορυφαία δείγματα βυζαντινής υμνογραφίας. Το τροπάριο αυτό αναφέρεται στη γυναίκα που άλειψε με μύρο τα πόδια του Χριστού, εκφράζοντας βαθιά μετάνοια και αγάπη.

Οι στίχοι του τροπαρίου είναι γεμάτοι συναίσθημα και θεολογικό βάθος. Μέσα από την εξομολόγηση της αμαρτωλής γυναίκας, αναδεικνύεται η δύναμη της συγχώρεσης και η ελπίδα της σωτηρίας. Η ψαλμωδία του, συνήθως αργή και κατανυκτική, ενισχύει τη συγκινησιακή φόρτιση της στιγμής, κάνοντας τους πιστούς να βιώνουν έντονα το μήνυμα της μετάνοιας.

Η Μεγάλη Τρίτη, μέσα από την ιστορία της Κασσιανής και το τροπάριό της, μας καλεί σε εσωτερική αναζήτηση και αυτοκριτική. Είναι μια υπενθύμιση ότι η μετάνοια δεν είναι αδυναμία, αλλά δύναμη που οδηγεί στη λύτρωση και την πνευματική αναγέννηση.