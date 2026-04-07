Το κλίμα, ειδικά για τους «γαλάζιους» βουλευτές επαρχίας με αγροτική οικονομία, εξελίσσεται εκρηκτικό.

Ήταν που ήταν ζόρικα τα πράγματα με την νέα έκρηξη ακρίβειας, ήρθε και η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕλίγο πριν τις εξορμήσεις των βουλευτών της ΝΔ στις περιφέρειές τους για το Πάσχα.

Το κλίμα, ειδικά για τους βουλευτές επαρχίας με αγροτική οικονομία, εξελίσσεται εκρηκτικό, καθώς οι εξορμήσεις στις εκλογικές τους περιφέρειες μόνο στρωμένες με ροδοπέταλα δεν προβλέπονται.

Λίγο το πασχαλιάτικο τραπέζι, η τιμή του οποίου παραπέμπει σε πολυτελές δείπνο σε μισελενάτο εστιατόριο,

Λίγο τα κόστη μετακίνησης με βενζίνη και πετρέλαιο να σπάνε κάθε μέρα ρεκόρ,

Λίγο και τα άκομψα και επανειλημμένα αδειάσματα του Μαξίμου προς τους βουλευτές της ΝΔ με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ,

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν έχουν μείνει και πολλά για να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις του εκλογικού τους ακροατηρίου οι γαλάζιοι βουλευτές...

Ν.Α.