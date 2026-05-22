Το Dnews δίνει απαντήσεις σε 15 ερωτήσεις για τις ρυθμίσεις οφειλών στην εφορία.

Με στόχο να αποσαφηνίσει το σύνθετο πλαίσιο που διέπει τις ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο, το Dnews.gr παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, συγκεντρώνοντας όλες τις βασικές πληροφορίες που χρειάζονται φορολογούμενοι, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Οι αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στο καθεστώς των ρυθμίσεων, οι διαφορετικές δυνατότητες αποπληρωμής, οι όροι ένταξης, αλλά και οι περιπτώσεις απώλειας των ευνοϊκών διατάξεων, δημιουργούν συχνά σύγχυση στους οφειλέτες που αναζητούν λύσεις για τη διαχείριση των χρεών τους.

Στον οδηγό που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διαθέσιμες ρυθμίσεις, από την πάγια ρύθμιση έως τον εξωδικαστικό μηχανισμό, οι προϋποθέσεις επανένταξης μετά από απώλεια ρύθμισης, οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων μέσω της ΑΑΔΕ, αλλά και κρίσιμες λεπτομέρειες για τις προσαυξήσεις, την καταβολή δόσεων και τη φορολογική ενημερότητα.

1. Με ποιες ρυθμίσεις μπορούν να τακτοποιηθούν τα χρέη προς το Δημόσιο;

Οι βασικές δυνατότητες ρύθμισης περιλαμβάνουν την πάγια ρύθμιση έως 24 ή 48 δόσεων του ν. 4152/2013, τη ρύθμιση του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 έως 120 δόσεων για οφειλές από δάνεια με κρατική εγγύηση, καθώς και τον εξωδικαστικό μηχανισμό του ν. 4738/2020 που προβλέπει έως 240 δόσεις, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη.

2. Πόσες δόσεις προβλέπει η πάγια ρύθμιση της ΑΑΔΕ;

Η πάγια ρύθμιση προβλέπει έως 24 μηνιαίες δόσεις για συνήθεις οφειλές και έως 48 δόσεις για οφειλές από φόρους κληρονομιάς, φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους ή μη φορολογικές οφειλές.

3. Πώς ρυθμίζονται οφειλές από αναδρομικά συντάξεων;

Οφειλές από φόρο εισοδήματος και πρόστιμα που προκύπτουν από αναδρομικά συντάξεων προηγούμενων ετών μπορούν, κατόπιν αίτησης, να ρυθμιστούν από 2 έως 48 μηνιαίες δόσεις.

4. Τι προβλέπει ο εξωδικαστικός μηχανισμός;

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός δίνει δυνατότητα αποπληρωμής οφειλών προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία έως 240 δόσεις, ενώ υπό προϋποθέσεις προβλέπεται και διαγραφή μέρους οφειλών.

5. Μπορούν να διαγραφούν όλες οι οφειλές μέσω εξωδικαστικού;

Όχι. Δεν επιτρέπεται διαγραφή βασικής οφειλής από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, ενώ υπάρχουν περιορισμοί και στα πρόστιμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαγραφή βασικής οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75%.

6. Πότε χάνεται μια πάγια ρύθμιση;

Η ρύθμιση χάνεται όταν ο οφειλέτης δεν πληρώσει εμπρόθεσμα δόσεις, δεν υποβάλει δηλώσεις φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ ή δεν τακτοποιήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

7. Χάνεται η ρύθμιση αν καθυστερήσει μία δόση;

Ανάλογα με το καθεστώς. Στην πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 επιτρέπεται μία μόνο καθυστέρηση δόσης, ενώ σε άλλες ρυθμίσεις προβλέπεται απώλεια μετά από δύο ή τρεις συνεχόμενες απλήρωτες δόσεις.

8. Μπορεί κάποιος να επανενταχθεί μετά από απώλεια ρύθμισης;

Στην πάγια ρύθμιση επιτρέπεται δεύτερη ένταξη για την ίδια οφειλή, με προϋπόθεση την προκαταβολή ποσού ίσου με δύο μηνιαίες δόσεις της νέας ρύθμισης.

9. Υπάρχει δυνατότητα επανένταξης στις 120 δόσεις του ν. 4611/2019;

Υπήρξε δυνατότητα επανένταξης για όσους έχασαν τη ρύθμιση έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, με προθεσμία αίτησης έως τις 31 Ιουλίου 2023. Πλ΄δεον δεν υπάρχει.

10. Πού υποβάλλεται η αίτηση ρύθμισης;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE ή, όπου δεν υποστηρίζεται ηλεκτρονική διαδικασία, μέσω της υπηρεσίας «Τα Αιτήματά μου» ή στην αρμόδια ΔΟΥ, Τελωνείο ή υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

11. Πώς γίνεται η αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση;

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέσω της ειδικής εφαρμογής εξωδικαστικού μηχανισμού.

12. Πώς πληρώνονται οι δόσεις των ρυθμίσεων;

Οι πληρωμές γίνονται με τη χρήση Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ), δηλαδή ειδικού κωδικού που αντιστοιχεί σε κάθε ρύθμιση.

13. Υπάρχουν προσαυξήσεις σε καθυστέρηση δόσης;

Ναι. Για παράδειγμα, στην πάγια ρύθμιση η καθυστερημένη δόση επιβαρύνεται με προσαύξηση 15%, ενώ σε άλλες ρυθμίσεις προβλέπονται επιβαρύνσεις από 0,25% έως 5% μηνιαίως.

14. Πότε απαιτείται φορολογική ενημερότητα;

Απαιτείται μεταξύ άλλων για είσπραξη ποσών άνω των 1.500 ευρώ από το Δημόσιο, για τραπεζικές συμβάσεις με εγγύηση Δημοσίου, για μεταβιβάσεις ακινήτων και για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς.

15. Πώς εκδίδεται ψηφιακά η φορολογική ενημερότητα;

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω myAADE στην ενότητα «Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», επιλέγοντας τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.