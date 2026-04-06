Η Παλιά Πόλη στα Ιεροσόλυμα είναι αναμφίβολα η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο από τον πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, είναι το μόνο μέρος όπου η αστυνομία επιβάλλει το κλείσιμο όλων των επιχειρήσεων εκτός από τα καταστήματα τροφίμων και απαγορεύει όλες τις συγκεντρώσεις. Αυτό έχει ήδη οδηγήσει στην ακύρωση ή σημαντική μείωση δύο από τις τρεις πιο σημαντικές θρησκευτικές εκδηλώσεις στο ημερολόγιο της Παλιάς Πόλης, αναφέρει η Haaretz.

H Laylat al-Qadr, στο τέλος του Ραμαζανιού, που θεωρείται η ιερότερη νύχτα του χρόνου για τη μουσουλμανική προσευχή και παραδοσιακά προσελκύει περίπου 250.000 πιστούς, ακυρώθηκε. Την Κυριακή των Βαΐων, το Birkat Kohanim, η Ιερατική Ευλογία στο Δυτικό Τείχος, η οποία συνήθως προσελκύει δεκάδες χιλιάδες Εβραίους πιστούς, πραγματοποιήθηκε μόνο με μερικές δεκάδες συμμετέχοντες. Το ερχόμενο Σάββατο, εάν ο πόλεμος δεν τελειώσει, η τρίτη μεγάλη εκδήλωση, η τελετή του Αγίου Φωτός, η ύψιστη ορθόδοξη πασχαλινή τελετουργία που προσελκύει δεκάδες χιλιάδες, θα ακυρωθεί επίσης.

Την ίδια ώρα, η αγορά Mahaneh Yehuda, οι δρόμοι του κέντρου της πόλης και τα εμπορικά κέντρα της Ιερουσαλήμ παραμένουν γεμάτα ζωή με χιλιάδες ανθρώπους. Αντίθετα, η Παλιά Πόλη είναι έρημη. Τα καταστήματα είναι κλειστά και, εκτός από τους αστυνομικούς, σχεδόν κανείς δεν βρίσκεται στους δρόμους. Μερικοί έμποροι ανοίγουν εν μέρει τα παντζούρια των καταστημάτων τους και κοιτάζουν έξω, ελπίζοντας να βρουν κάποιον περαστικό πελάτη. Οι αστυνομικές περιπολίες περνούν και τους προειδοποιούν να κλείσουν.

Η αστυνομία αιτιολογεί την αυστηρότερη επιβολή στην Παλιά Πόλη επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια. Λέει ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη επειδή δεν διαθέτει προστατευμένους χώρους και καταφύγια. Τα στενά σοκάκια της, κατά την αστυνομία, εμποδίζουν την είσοδο οχημάτων έκτακτης ανάγκης και διάσωσης σε περίπτωση που ένας ιρανικός πύραυλος χτυπήσει μέσα στα τείχη.

Ένας αξιωματικός πρόσθεσε ότι οι πολλοί υπόγειοι χώροι αυξάνουν τον κίνδυνο. «Όλα είναι κούφια εδώ. όταν πέφτει ένας πύραυλος, νιώθεις τα πάντα να τρέμουν. Είναι πραγματικά επικίνδυνο», είπε.

Η Ανατολική Ιερουσαλήμ και η Παλιά Πόλη έχουν υποστεί αρκετές επιπτώσεις από την έναρξη του πολέμου. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στη γεωγραφία, καθώς οι ιρανικοί πύραυλοι που φτάνουν από την ανατολή συναντούν ισραηλινούς πυραύλους αναχαίτισης από τη δύση πάνω από το ανατολικό τμήμα της πόλης. Πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, ένας πύραυλος χτύπησε την Εβραϊκή Συνοικία στην Παλιά Πόλη, προκαλώντας ζημιές. Λίγες μέρες νωρίτερα, μεγάλα θραύσματα πυραύλων έπεσαν κοντά στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου και αρκετά μικρότερα θραύσματα στο Όρος του Ναού.

Επιβολή του νόμου ανάλογα με τη θρησκεία

Επιφανειακά, η επιβολή του νόμου φαίνεται ισότιμη μεταξύ των θρησκειών: το Δυτικό Τείχος, το Τζαμί Αλ-Άκσα και η Εκκλησία του Παναγίου Τάφου είναι σε μεγάλο βαθμό χωρίς πιστούς. Αλλά οι διαφορές παραμένουν.

Οι Μουσουλμάνοι αποκλείονται εντελώς από το Όρος του Ναού. Από την έναρξη του πολέμου, η αστυνομία έχει επιτρέψει την είσοδο μόνο σε 25 υπαλλήλους του Βακφ. Οι Παλαιστίνιοι στην Ιερουσαλήμ είναι πεπεισμένοι ότι η αστυνομία χρησιμοποιεί τον πόλεμο ως πρόσχημα για να τους αποκλείσει από την Παλιά Πόλη και το τζαμί.

Οι Χριστιανοί επιτρέπεται να προσεύχονται σε ομάδες έως και 50 ατόμων μέσα στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου. Αυτή η συμφωνία επιτεύχθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα μετά από μια διπλωματική κρίση που ξέσπασε, όταν η αστυνομία εμπόδισε τον Καθολικό Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ να εισέλθει στην εκκλησία για να τελέσει τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, σηματοδοτώντας την έναρξη της Καθολικής περιόδου του Πάσχα. Το Καθολικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Κουστωδία των Αγίων Τόπων ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση ότι αυτή ήταν «η πρώτη φορά εδώ και αιώνες που οι Αρχηγοί της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου».

Η κρίση κλιμακώθηκε γρήγορα. Κληθηκε ο πρέσβης του Ισραήλ στη Ρώμη ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες επέκριναν το Ισραήλ και ο πρωθυπουργός Μπενιαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη.

Μετά το περιστατικό, οι Αρχηγοί της εκκλησίας και η αστυνομία κατέληξαν σε συμφωνίες σχετικά με τις υπόλοιπες εορταστικές εκδηλώσεις. Τις τελευταίες ημέρες, επιτράπηκαν τελετές με έως και 50 συμμετέχοντες. Ωστόσο, πολλοί Χριστιανοί πιστεύουν ότι οι περιορισμοί δεν αφορούν μόνο την ασφάλεια.

«Είναι όπως με την πανδημία. Η ασθένεια ήταν μόνο εντός των τειχών», είπε ένας Χριστιανός κάτοικος της Παλιάς Πόλης. «Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Να κατασκευαστούν καταφύγια εδώ, αλλά ο πόλεμος δεν μπορεί να υπάρχει μόνο εδώ».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα την Κυριακή των Βαΐων, ο Καρδινάλιος Πιέρμπατίστα Πιτσαμπάλα δήλωσε πως: «Σήμερα στην Ιερουσαλήμ, βιώνουμε ένα πολύ διαφορετικό και παράξενο Πάσχα, χωρίς συγκεντρώσεις, χωρίς ανθρώπους, με πολύ χαμηλό προφίλ. Είναι πολύ δύσκολο να νιώσει κανείς την ατμόσφαιρα του Πάσχα, της χαράς, της ευθυμίας, όπου οι άνθρωποι συναντιούνται για να αγκαλιάσουν ο ένας τον άλλον. Ο Ιησούς αναστήθηκε στη μέση της νύχτας, στο σκοτάδι. Αυτό είναι και το μήνυμά μου: δεν υπάρχει σκοτάδι, δεν υπάρχει κατάσταση που να μην μας επιτρέπει να γιορτάσουμε. Δεν επιτρέπουμε στο σκοτάδι να κυριεύσει τις καρδιές μας, τον τρόπο σκέψης μας ακόμη και σήμερα, παρά όλα αυτά (που συμβαίνουν)».

Για τους Εβραίους, φαίνεται να υπάρχει κάπως μεγαλύτερη ευελιξία. Η πλατεία του Δυτικού Τείχους έχει σε μεγάλο βαθμό ερημώσει από την αρχή του πολέμου. Ωστόσο, δεκάδες πιστοί επιτρέπεται να εισέρχονται σε βάρδιες για να προσευχηθούν στην περιοχή της Αψίδας του Γουίλσον, μέρος των σηράγγων του Δυτικού Τείχους. Το Ίδρυμα Κληρονομιάς του Δυτικού Τείχους, το οποίο διαχειρίζεται τον χώρο, αναφέρει ότι επιτρέπονται μόνο 50 πιστοί ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, από τις τρεις κάμερες που καταγράφουν συνεχώς τη δραστηριότητα στο Δυτικό Τείχος, αυτή που καλύπτει την Αψίδα δεν λειτουργεί από την έναρξη του πολέμου.

Την Κυριακή των Βαΐων, σχηματίστηκαν στις πύλες της Παλιάς Πόλης και στα σοκάκια που οδηγούσαν σε αυτήν, μεγάλες ουρές θρησκευόμενων Εβραίων που ήλπιζαν να φτάσουν στο Δυτικό Τείχος αλλά τους εμπόδισε η αστυνομία. Στην πράξη, οι περισσότεροι από όσους διέσχιζαν την Παλιά Πόλη την Κυριακή των Βαΐων ήταν Εβραίοι. Κάποιοι κατάφεραν να φτάσουν σε μπαλκόνια με θέα το Δυτικό Τείχος και να προσευχηθούν από εκεί.

Η αστυνομία επέτρεψε σε αρκετές δεκάδες kohanim (Εβραίοι άνδρες απόγονοι του Ααρών, αδελφού του Μωυσή, που υπηρετούσαν ως ιερείς στον Ναό της Ιερουσαλήμ) να συμμετάσχουν στην Ιερατική Ευλογία, συμπεριλαμβανομένων αρκετών διάσημων. Ανάμεσά τους ο δισεκατομμυριούχος Σιμόν Φαλίκ, στενός συνεργάτης του Νετανιάχου, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ Ντέιβιντ Φρίντμαν και ο ραβίνος Ελιεζέρ Μπερλάντ, καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα.

Η διαφορά μεταξύ των πληθυσμών ήταν επίσης εμφανής στην Εβραϊκή Συνοικία. Υπήρχε περισσότερη κίνηση εκεί από οπουδήποτε αλλού στην Παλιά Πόλη. Στη Συναγωγή Hurva, την κύρια συναγωγή της συνοικίας, υπήρξαν πάνω από 100 πιστοί την Κυριακή των Βαΐων, με δεκάδες ακόμη συγκεντρωμένους έξω.

Κατά την έξοδο από την Παλιά Πόλη μέσω της Πύλης Jaffa, υπήρξαν ξανά μεγάλες ομάδες Εβραίων που πίεζαν τα σημεία ελέγχου της αστυνομίας. Ξέσπασαν έντονες διαφωνίες με τους αστυνομικούς να τους εμποδίζουν το δρόμο.

Με πληροφορίες της Haaretz