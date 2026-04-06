Ανοοιξιάτικες θερμοκρασίες, αλλά και αστάθεια, προς το τέλος της Μεγάλης Εβδονμάδας.

Μεγάλη Εβδομάδα με ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Θα φθάσουμε μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη με πολύ καλό καιρό. Οι θάλασσες θα είναι καλοτάξιδες, θα ανέβει και η θερμοκρασία κοντά στους 25, μπορεί και τοπικά πάνω από τους 25 βαθμούς Κελσίου, κοντά στη Μεγάλη Τετάρτη.

Μεγάλη Παρασκευή με Μεγάλο Σάββατο, θα περάσει μια διαταραχή και από τα βόρεια τμήματα της χώρας, οπότε περιμένουμε να πέσει η θερμοκρασία, να ενισχυθεί πρόσκαιρα ο βοριάς και να δούμε και κάποιες τοπικές βροχές, μεταξύ Μ.Παρασκευής και Μ.Σαββάτου, μέχρι περίπου και το μεσημέρι.

Κοντά στη Μ. Παρασκευή θα κατέβει ένα ψυχρό μέτωπο, το οποίο θα κινηθεί νότια - νοτιοανατολικά. Θα πέσει η θερμοκρασία και αυτή η πτώση θα συνοδευτεί και από λίγες βροχές.

Σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός ξαναφτιάχνει Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα. Θα έχουμε και πάλι ήπιες καιρικές συνθήκες και με τον υδράργυρο να παρουσιάζει και μία μικρή άνοδο.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα η ηλιακή ακτινοβολία θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Μοναδική παραφωνία, η περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, όπου δεν αποκλείεται μέχρι και το μεσημέρι να δούμε κάποιες τοπικές βροχές.

Εξαιτίας και της εποχής στην οποία βρισκόμαστε, περιμένουμε κοντά στο απόγευμα, κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, να αναπτυχθεί θερμική αστάθεια, οπότε δεν αποκλείεται και σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας, να δούμε κάποιες μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι έχουν υποχωρήσει. Καλοτάξιδες οι θάλασσές μας μέχρι και τη Μ. Πέμπτη - Μ. Παρασκευή. Επικρατεί και θα συνεχίσει να επικρατεί ένα βοριαδάκι σήμερα, κοντά στα 7 μποφόρ, μέχρι και το μεσημεράκι.

Κάνει λίγη ψύχρα νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα προς τη βορειοδυτική χώρα, αλλά και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα ξεκινάμε με 7 βαθμούς και το μεσημέρι θα δούμε ακόμα και 21 βαθμούς Κελσίου, θυμίζοντας προχωρημένη άνοιξη.

Δεν αποκλείεται τη Μ. Τετάρτη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, να δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Τη ζέστη, θα την αισθανθούμε αρκετά έντονα, ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα της Μ. Τετάρτης και της Μ. Πέμπτης, για να αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει η θερμοκρασία.

Στην Αττική, σήμερα, περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Ο καιρός έχει ήδη καθαρίσει, θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία και μέτριο και ισχυρό βοριαδάκι. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει κοντά στο μεσημέρι, ακόμα και τους 23 βαθμούς Κελσίου. Μ. Τετάρτη, αυξημένες οι πιθανότητες για να δούμε 25αρια και 26αρια στο κέντρο της πόλης.

Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα αστάθειας το απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν. Οσον φορά το κέντρο της Θεσσαλονίκη, θα βρεθούμε κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου και με έμφαση τα πιο δυτικά τμήματα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Οι θερμές αέριες μάζες θα κατακλίσουν μεγάλο τμήμα της επικράτειας μέχρι και τη Μ. Πέμπτη.

Κοντά στους 24 - 26 βαθμού Κελσίου.

Κοντά στη Μ. Παρασκευή κατεβαίνει ένα ψυχρό μέτωπο τη Μεγάλη Παρασκευή, με το Μ. Σάββατο, αυτό σημαίνει οτι θα πέσει η θερμοκρασία - από τα 25άρια θα πάμε κοντά στους 17 με 19 .

Θα βγουν κάποιες βροχές μέσα στη Μ. Παρασκευή και μέχρι και το Μ. Σάββατο το μεσημέρι, ιδιαίτερα προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Θα περάσει αυτό το μέτωπο, μέσα στο Σάββατο. Θα βελτιωθεί και πάλι ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα και θα μιλάμε και πάλι για πολύ καλέ θερμοκρασιακές τιμές.

Ετσι θα μείνει ο καιρός και τη Δευτέρα του Πάσχα.

