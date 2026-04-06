Για τον καιρό της Μεγάλης Εβδομάδας μίλησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Οι πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας θα κυλήσουν ανοιξιάτικα αλλά όσο θα πλησιάζουμε προς το Πάσχα ο καιρός θα παρουσιάσει αστάθεια είπε ο μετεωρολόγος και ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου.

Σήμερα σύννεφα θα έχει μόνο η Κρήτη, στην οποία μπορεί να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Στερεά Ελλάδα ενδεχομένως πέσουν τοπικές βροχές. Γενικά όμως θα είναι μία ηλιόλουστη ημέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι τα 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 23 βαθμούς Κελσίου στην βόρεια Ελλάδα.

Την Μεγάλη Τρίτη θα υπάρχουν καλές καιρικές συνθήκες, χωρίς φαινόμενα.

Την Μεγάλη Τετάρτη ο καιρός θα ξεκινήσει καλά. Από το μεσημέρι και το απόγευμα της Τετάρτης στη Θεσσαλία, στα βόρεια της Αττικής, Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν τοπικές μπόρες.

Την Μεγάλη Πέμπτη θα υπάρξει πτώση της θερμοκρασίας και επιδείνωση του καιρού. Στο ανατολικό κομμάτι της χώρας, όπως είπε ο Σάκης Αρναούτογλου από την Θεσσαλία, Χαλκιδική, Αττική και μέχρι Κρήτη θα συννεφιάσει αρκετά και θα βρέξει.

Την Μεγάλη Παρασκευή ο καιρός θα είναι σχετικά καλός ωστόσο, από το βράδυ θα αρχίσει να συννεφιάζει από τα δυτικά.

Μεγάλο Σάββατο φαίνεται πως μπαίνουμε σε φάση αλλαγής. Το σκηνικό θα παραπέμπει σε Φθινόπωρο παρά σε Άνοιξη. Και το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται αρκετές βροχές ενώ σε αρκετές περιοχές θα έχουν αρκετή ένταση.

Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες θα απολαμβάνουν καλύτερο καιρό από την υπόλοιπη χώρα. Ο φθινοπωρινά άστατος καιρός θα κρατήσει μέχρι και την Δευτέρα του Πάσχα όπου θα φαινόμενα θα εξασθενίσουν. Στην δυτική κεντρική και βόρεια Ελλάδα το σκηνικό φαίνεται πως θα είναι σχεδόν χειμωνιάτικο το σκηνικό, είπε ο Σάκης Αρναούτογλου.

