Οι πέντε τραυματίες φέρουν εκτεταμένα εγκαύματα στα χέρια, αλλά και στο σώμα.

Στο Νοσοκομείο Χίου μεταφέρθηκαν το βράδυ της Κυριακής πέντε νεαροί, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε χώρο κατασκευής ρουκετών στον Βροντάδο - με τους τέσσερις να κρίνεται αναγκαίο να παραμείνουν για νοσηλεία στη Χειρουργική Κλινική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για αδιευκρίνιστους λόγους, υπήρξε ανάφλεξη υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αυτοσχέδιων ρουκετών του γνωστού εθίμου του ρουκετοπόλεμου.

Σύμφωνα με το politischios.gr, οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα στα επείγοντα, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ η ΕΡΤ αναφέρει πως σήμερα θα αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους ώστε να εκτιμηθεί αν χρειάζεται να γίνει διακομιδή σε νοσοκομείο των Αθηνών.