Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασώδες και δύσβατο ανάγλυφο, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή της Παρπαριάς στη Χίο, σε δύσβατη και δασική έκταση ανάμεσα στην Αγία Μαρκέλλα και τον Άγιο Ισίδωρο.

Το πύρινο μέτωπο κινητοποίησε άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου, οι οποίες επιχείρησαν στο σημείο με στόχο τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς. Συγκεκριμένα, στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 31 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα και έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας του νησιού.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασώδες και δύσβατο ανάγλυφο, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτωπο κινήθηκε προς βόρειες κατευθύνσεις, ενισχυόμενο από τους ανέμους που έπνεαν στην περιοχή.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της και τον κίνδυνο για κατοικημένες περιοχές σύμφωνα με το astraparis.gr.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις για την πλήρη οριοθέτηση και τον έλεγχο πιθανών αναζωπυρώσεων.