Το πύρινο μέτωπο μαίνεται σε μια δύσβατη περιοχή ανάμεσα σε Αγία Μαρκέλλα και Άγιο Ισίδωρο.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην περιοχή της Παρπαριάς στη Χίο. Το πύρινο μέτωπο εντοπίζεται σε δασική έκταση. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου, οι οποίες επιχειρούν στο σημείο για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της φωτιάς. Η φωτιά μαίνεται στην περιοχή της Παρπαριάς ανατολικά στον Άγιο Ισίδωρο. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 6 οχήματα ενώ συνδράμουν και ομάδες πολιτικής προστασίας του νησιού.

Χίο: Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου επιχειρούν εντατικά για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεσή της σε δασώδες ανάγλυφο. Παράλληλα, σημαντική είναι και η συνδρομή ομάδων πολιτικής προστασίας του νησιού, που υποστηρίζουν το έργο της κατάσβεσης. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στον έλεγχο της φωτιάς ώστε να μην επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα μέχρι την οριστική οριοθέτηση και κατάσβεση του μετώπου.

Σύμφωνα με το astraparis.gr το μέτωπο κινείται προς τα βόρεια υποβοηθούμενο και από τους ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Η φωτιά μαίνεται σε δύσβατη περιοχή και ήδη έχει κληθεί να συνδράμει και ο στρατός.