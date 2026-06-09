Νέα δημοσκόπηση βλέπει σήμερα το φως της δημοσιότητας από την Interview για την εφημερίδα Political.
Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 28,3%, ενώ ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 14,6% και το ΠΑΣΟΚ με 12,2%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,3%, το ΚΚΕ 4,1%, η Φωνή Λογικής 3,7% και η Πλεύση Ελευθερίας 3%. Το ΜέΡΑ25 εμφανίζεται στο 2%, οι Δημοκράτες στο 1,8%, ενώ ΣΥΡΙΖΑ (0,6%), Νίκη (0,4%) και Νέα Αριστερά (0,4%) κινούνται κάτω από τη μονάδα. Το ποσοστό των αναποφάσιστων διαμορφώνεται στο 10,3%, ενώ «άλλο κόμμα» είπαν 3,8%.
Η κατανομή των ποσοστών οδηγεί σε μία 8κομματική Βουλή, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος.
Εκεί η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,2%, ενώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φτάνει στο 16%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,2% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%. Το ΚΚΕ καταγράφεται στο 4,6%, η Φωνή Λογικής στο 4% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,3%, ποσοστά που εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική παρουσία. Εκτός Βουλής μένουν, σύμφωνα με την έρευνα, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, οι Δημοκράτες με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,6%, η Νίκη με 0,4% και η Νέα Αριστερά επίσης με 0,4%, ενώ το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 4%.
Η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς αρχηγούς
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα σχετικά με την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς αρχηγούς για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,4%, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η επιλογή «Κανένας» με 17,4%, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,6%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 9,7% και ο Κυριάκος Βελόπουλος 9,6%. Ακολουθούν η Μαρία Καρυστιανού με 5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,6%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2,2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 1,5%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,2%, ενώ Σωκράτης Φάμελλος και Δημήτρης Νατσιός συγκεντρώνουν από 0,5%.
Ψήφο με βάση τα προγράμματα των κομμάτων
Ως προς τα κριτήρια που θα επηρεάσουν την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές, το 43% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα επιλέξει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων. Ένα 39% απαντά ότι θα ψηφίσει με γνώμονα την ανάγκη πολιτικής αλλαγής, ενώ το 15% αναφέρει πως θα στηρίξει παραδοσιακά το κόμμα με το οποίο ταυτίζεται πολιτικά.
Πρώτη εντύπωση για την ονομασία των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού
Η δημοσκόπηση καταγράφει ακόμη τις απόψεις των πολιτών για την πρώτη εντύπωση που αφήνει η ονομασία των νέων πολιτικών σχηματισμών του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Για το κόμμα που συνδέεται με τον πρώην πρωθυπουργό, το 75% δηλώνει ότι έχει αρνητική ή μάλλον αρνητική εντύπωση για την ονομασία του, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ανέρχεται στο 60%.
Παράλληλα, σχεδόν οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες εκτιμούν ότι είναι απίθανο να στηρίξουν εκλογικά ένα ενδεχόμενο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.