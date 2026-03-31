Έντονη κακοκαιρία Τετάρτη και Παρασκευή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου. Η πρόγνωση για το Πάσχα.

Έντονες μπόρες περιμένουμε, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, όσο πλησιάζουμε προς τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Στα Επτάνησα θα δυναμώσουν αρκετά οι άνεμοι και οι καταιγίδες. Στο Ιόνιο θα φθάσουμε ακόμα και τα 9 μποφόρ αργά τη νύχτα.

Αύριο Τετάρτη, τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα τα έχουμε στη δυτική Ελλάδα και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.

Αυτές οι βροχές θα γίνουν περισσότερες στις περισσότερες περιοχές της χώρας από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Η Θεσσαλία είναι μέσα, η ανατολική και νότια Μαγνησία, η Λάρισα και η ανατολική Στερεά. Και η Αττική θα επηρεαστεί από αυτό το σύστημα. Πολύ νερό και στην ανατολική Πελοπόννησο.

Αυτές οι βροχές που θα φθάσουν μέχρι και τα Δωδεκάνησα, θα έχουν τη μορφή λασποβροχών μέχρι και το μεσημέρι. Αναμένεται πολύ σκόνη μέχρι και το μεσημέρι της Τετάρτης, σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Πού αναμένοντα τα έντονα φαινόμενα μέχρι και το μεσημέρι της Τετάρτης

Μεγάλο κομμάτι της χώρας θα επηρεαστεί. Η Κρήτη, στο νότιο κομμάτι. Θα έχει νοτιάδες και πολλή σκόνη μέχρι το μεσημέρι αλλά χωρίς φαινόμενα.

Τα Δωδεκάνησα θα έχουν πολύ ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα. Και η Αττική είναι μέσα σε αυτές τις περιοχές.

Για την Τετάρτη στις υπόλοιπες περιοχές χρειάζεται προσοχή γιατί θα έχουμε δυνατούς ανέμους.

Στα βουνά της Ηπείρου φαίνεται να χιονίζει αρκετά, ενώ την Πέμπτη τα χιόνια, φαίνεται οτι θα κατέβουν και στα 1.400 μέτρα από τη βόρεια Πελοπόννησο μέχρι και τη δυτική Μακεδονία.

Την Πέμπτη θα είναι πάρα πολύ άστατος ο καιρός σε αρκετές περιοχές.

Τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα όπου αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις.

Η δυτική Θεσσαλία και η Πελοπόννησος είναι μέσα στις περιοχές με τα έντονα φαινόμενα αλλά και η Κρήτη. Τα φαινόμενα χρήζουν προσοχής την Πέμπτη.

Δεν σταματάει η κακοκαιρία την Πέμπτη ενώ η Αττική φαίνεται οτι θα έχει ηρεμήσει από το πολύ νερό της Τετάρτης, δεν αποκλείεται όμως να ξαναβγάλει κάποιες δυνατές μπόρες.

Την Παρασκευή θα παραμείνει άστατος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές αλλά όσο θα πηγαίνουμε προς το Σάββατο ο καιρός θα γίνεται καλύτερος.

Την Κυριακή ο καιρός θα έχει βελτιωθεί.

Την Παρασκευή τα περισσότερα φαινόμενα θα τα έχουμε στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Θα έχουμε σφοδρότατους νοτιάδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και θα φέρουν και πολλή σκόνη την Τετάρτη ενώ οι άνεμοι θα φέρουν και μεγάλο κυματισμό, ύψος κύματος έως και 4 μέτρα. Δύσκολη θα είναι η πρόσβαση σε πλοία, ίσως υπάρξουν και πιθανές ζημιές.

Κάλυμνος, Σύμη, Τήλος, Νίσυρος και Ρόδος χρειάζεται προσοχή κατά τη διάρκεια των ανέμων αυτών.

Την Πέμπτη, οι άνεμοι θα είναι σφοδροί ενώ η Χαλκιδική θα χτυπηθεί από ανέμους έως και 10 μποφόρ.

Την Παρασκευή και το Σάββατο πέφτουν οι άνεμοι.

Η θερμοκρασία θα πέσει την Τετάρτη κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια, στο νότο.

Την Πέμπτη θα έχει μία ψύχρα παντού εκτός από τα νότια και το Σάββατο 15 με 18 βαθμούς Κελσίου αλλά με την αίσθηση της ψύχρας, εξαιτίας των ανέμων.

Ο καιρός το Πάσχα

Το Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, φαίνεται οτι μπαίνουμε σε μια φάση απουσίας βροχών και κάποιας αστάθειας μόνο στα ορεινά το μεσημέρι.

Η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει πολύ καλύτερα και ανοιξιάτικα.

