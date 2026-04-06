Με πολύ καλές θερμοκρασιακές τιμές θα κυλήσει η Μεγάλη Εβδομάδα σε όλη τη χώρα, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο, αγγίζοντας στα μέσα της εβδομάδας - Μ. Τετάρτη - ακόμα και τους 25 βαθμούς Κελσίου!

Διφορούμενα είναι όμως τα μετεωρολογικά στοιχεία όσον αφορά τον καιρό την Ανάσταση αλλά και την Κυριακή του Πάσχα. Κάποια από τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν οτι αναμένονται βροχές τις συγκεκριμένες ημέρες και άλλα οτι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα είναι πιο σταθερή.

Το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα με τον Θ. Κολυδά, προβλέπει μεταβολή του καιρού μετά τις 8 Απριλίου, με πτώση της θερμοκρασίας, αυξημένη αστάθεια και περισσότερες πιθανότητες βροχών στο διάστημα από 10 έως 13 Απριλίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star, τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε μεταβολή του καιρού μετά τις 8 Απριλίου, με αυξημένες πιθανότητες βροχών έως και το Μεγάλο Σάββατο.

Σε ανάρτησή του, ο πρώην διευθυντης της ΕΜΥ παρουσιάζει μετεωρολογική ανάλυση για την εξέλιξη του καιρού κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, βασισμένη στη σύγκριση των δύο βασικών προγνωστικών μοντέλων, του ECMWF και του GFS. Η ανάλυση εξετάζει χάρτες της ανώτερης ατμόσφαιρας στα 500 hPa, καθώς και ensemble μετεωγράμματα θερμοκρασίας και υετού.

Όπως επισημαίνεται, τα νεότερα στοιχεία παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα δεδομένα, κυρίως όσον αφορά το μοντέλο GFS, το οποίο εμφανίζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα στον άξονα του αυλώνα, στην επέκταση της κυκλοφορίας προς τη Μεσόγειο και στην οργάνωση των επιμέρους διαταραχών. Αντίθετα, το μοντέλο ECMWF εμφανίζεται πιο σταθερό και συνεπές ως προς τη συνοπτική εικόνα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Τα ensemble διαγράμματα ενισχύουν αυτή την εκτίμηση, καθώς το ECMWF εμφανίζει μεγαλύτερη συνοχή τόσο στην εξέλιξη της θερμοκρασίας όσο και στη χρονική κατανομή του υετού, ενώ το GFS παρουσιάζει αυξημένη διασπορά μετά τις 10 και 11 Απριλίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Μεγάλο Σάββατο, καθώς το ECMWF δίνει ισχυρότερο σήμα για βροχοπτώσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη καθοριστεί με ακρίβεια τα τελικά ύψη υετού.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, σημαντικές διαφοροποιήσεις εμφανίζουν τα προγνωστικά μοντέλα όσον αφορά τον καιρό το βράδυ της Ανάστασης.

Όπως αναφέρει, μια σύγκριση στην πλατφόρμα Windy μεταξύ των μοντέλων ECMWF, GFS και ICON δείχνει ότι μπορεί να υπάρχουν αισθητές αποκλίσεις στις προβλέψεις.

Ο ρόλος του μετεωρολόγου, όπως σημειώνει, είναι να αξιολογήσει τα δεδομένα, να σταθμίσει την αξιοπιστία κάθε μοντέλου και να παρέχει την πιο αξιόπιστη και χρήσιμη εκτίμηση για την εξέλιξη του καιρού.

Ο καιρός σήμερα Μεγάλη Δευτέρα

Στην Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων περιμένουμε σήμερα, τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα κεντρικά και νότια κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 22 και τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 22 και τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νοτιότερα των Δωδεκανήσων τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές μέχρι τις απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 07-04-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια, πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-04-2026

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά πρόσκαιροι όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Το μεσημέρι στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 09-04-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-04-2026

Στα βορειοανατολικά παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.