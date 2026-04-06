Ανοίγει σήμερα το απόγευμα στις 17:00 η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για το Fuel Pass 2026 και όσοι υποβάλουν αίτηση στις πρώτες 48 ώρες θα έχουν προτεραιότητα στην πληρωμή πριν από το Πάσχα. Όσοι κάνουν αίτηση αγρότερα θα πληρωθούν τα 20 έως 25 ευρώ το μήνα μετά το Πάσχα λόγω των τραπεζικών αργιών της Μεγάλης Παρασκευής και της Δευτέρας του Πάσχα.

Η πλατφόρμα τίθεται σε λειτουργία ταυτόχρονα για το σύνολο των δικαιούχων, χωρίς το σύστημα των ΑΦΜ που είχε εφαρμοστεί σε προηγούμενους κύκλους.

Όσοι ολοκληρώσουν την αίτησή τους τη Μεγάλη Δευτέρα ή τη Μεγάλη Τρίτη θα δουν τα χρήματα έως τη Μεγάλη Τετάρτη ή Πέμπτη. Από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, οι πληρωμές μεταφέρονται μετά το Πάσχα, με ορόσημο την Τρίτη των γιορτών και στη συνέχεια εντός 48 ωρών από την υποβολή.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω vouchers.gov.gr με κωδικούς Taxisnet και αφορά ένα μόνο όχημα ανά δικαιούχο. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, με πληρωμένα τέλη και ενεργή ασφάλιση, Οι δικαιούχοι με την είσοδό τους επιβεβαιώνουν ή επικαιροποιούν email, κινητό και IBAN και στη συνέχεια επιλέγουν τρόπο πληρωμής: είτε ψηφιακή κάρτα – με μεγαλύτερη επιδότηση – είτε απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με ελαφρώς χαμηλότερο ποσό αλλά πλήρη ελευθερία χρήσης

Καθοριστική είναι και η επιλογή τρόπου πληρωμής. Η ψηφιακή κάρτα δίνει το μέγιστο ποσό της επιδότησης, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για καύσιμα, μέσα μεταφοράς και ταξί μέσω POS. Αντίθετα, η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό συνοδεύεται από χαμηλότερο ποσό, αλλά χωρίς περιορισμούς χρήσης.

Πότε υποβάλλονται οι Αιτήσεις για το Fuel Pass III;

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 6/4/2026 στις 17:00.

Η περίοδος υποβολής Αιτήσεων λήγει την 30/4/2026.

Πώς υποβάλω την Αίτηση Fuel Pass III;

Ι. Αυτοπρόσωπη Υποβολή Αιτήσεως από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη κατάλληλη συσκευή

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας Αιτήσεως μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης κατάλληλης συσκευής απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αιτούμενος να έχει προηγουμένως εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), κάτι που μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά ή μέσω δημοσίου ΚΕΠ. Εφόσον υφίσταται ήδη ή ολοκληρωθεί η εγγραφή του αιτουμένου στο ΕΜΕπ, τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο αιτούμενος είναι τα εξής:

α. εισέρχεται στη διεύθυνση https://vouchers.gov.gr/fuelpass με τα προσωπικά διαπιστευτήρια taxis που διαθέτει,

β. εισάγει τον κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνει στο κινητό του από το ΕΜΕπ,

γ. επιβεβαιώνει τον αριθμό κινητού και τη διεύθυνση ηλ. αλληλογραφίας που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από το ΕΜΕπ στην Αίτηση ή τα επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται, και τα επιβεβαιώνει πατώντας το σχετικό πλήκτρο,

δ1. επιλέγει από την κυλιόμενη λίστα τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί Ή

δ2. συμπληρώνει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, του οποίου είναι αποδεδειγμένα μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και αναρτά το σχετικό δικαιολογητικό στο σύνολό του σε ενιαίο αρχείο. Επίσης, συμπληρώνει τον ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας για το σκοπό ελέγχου ότι το όχημα είναι ασφαλισμένο και ότι δεν οφείλονται γι’αυτό τέλη κυκλοφορίας,

ε. επιλέγει τον τρόπο λήψης της επιδότησης (έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή τραπεζική κατάθεση) λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι με την επιλογή τραπεζικής κατάθεσης το ποσό της επιδότησης διαμορφώνεται σύμφωνα με όσα εκτίθενται παραπάνω στην απάντηση της Ερώτησης 5,

στ1. στην περίπτωση που στο προηγούμενο βήμα έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγει στη συνέχεια τον οργανισμό έκδοσης από τους διαθέσιμους (ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK και SNAPPI Τράπεζα Α.Ε.) Ή

στ2. στην περίπτωση που στο προηγούμενο βήμα έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση, συμπληρώνει τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί την πίστωση της επιδότησης, και επιλέγει το τραπεζικό ίδρυμα, στο οποίο αυτός ανήκει. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ότι ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός κατά τη στιγμή υποβολής της Αιτήσεως, αλλά και να παραμείνει ενεργός σε όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος.

ΙΙ. Υποβολή Αιτήσεως σε δημόσιο Κ.Ε.Π.

Η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από πιστοποιημένο υπάλληλο δημοσίου Κ.Ε.Π. κατόπιν σχετικής αίτησης του φυσικού προσώπου-δικαιούχου, κατά την περίοδο υποβολής Αιτήσεων.

Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή και καταχωρίζει στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα:

α) τον ΑΦΜ του φυσικού προσώπου,

β) τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, της μοτοσυκλέτας- του μοτοποδηλάτου και επιβεβαιώνει ότι το δηλούμενο είναι ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας του αιτουμένου ή μισθωμένο όχημα που του έχει παραχωρηθεί προς χρήση (leasing), καταχωριζομένου στην τελευταία περίπτωση και του ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας και

γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού προσώπου, και ειδικότερα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό του κινητού τηλεφώνου,

και αιτείται για λογαριασμό του φυσικού προσώπου είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας προς πίστωση του σχετικού ποσού είτε την πίστωση του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούμενου φυσικού προσώπου, τον οποίο και δηλώνει στον υπάλληλο.

H ανωτέρω διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή δήλωσης του επιθυμητού τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου δύναται να πραγματοποιείται και με εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του φυσικού προσώπου.