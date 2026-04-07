Μια διαχρονική συνταγή που κουβαλάει τη γεύση και το άρωμα του ελληνικού Πάσχα.

Τα πασχαλινά κουλουράκια δεν είναι απλώς ένα παραδοσιακό γλυκό· είναι ένα από τα πιο ζωντανά σύμβολα της ελληνικής πασχαλινής παράδοσης, συνδεδεμένο βαθιά με αναμνήσεις, οικογενειακές στιγμές και την προετοιμασία για τη μεγάλη γιορτή της Ανάστασης. Κάθε χρόνο, λίγες ημέρες πριν το Πάσχα, οι κουζίνες γεμίζουν με γνώριμα αρώματα βουτύρου, βανίλιας και εσπεριδοειδών, ενώ μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν στη διαδικασία του ζυμώματος και του πλασίματος, μετατρέποντας τη συνταγή σε μια ζεστή, οικογενειακή τελετουργία.

Η παρασκευή τους δεν είναι απλώς μια μαγειρική διαδικασία, αλλά μια εμπειρία που περνά από γενιά σε γενιά. Συνταγές που γράφτηκαν σε τετράδια, που μεταφέρθηκαν προφορικά από γιαγιά σε μητέρα και από μητέρα σε παιδί, συνεχίζουν να ζωντανεύουν κάθε χρόνο, κρατώντας αναλλοίωτη τη γεύση της παράδοσης. Το κάθε σπίτι έχει τη δική του μικρή «μυστική» πινελιά – λίγο περισσότερο βούτυρο, λίγο ξύσμα πορτοκαλιού, μια δόση μαχλεπιού – που κάνει τα κουλουράκια μοναδικά.

Πέρα από τη γεύση τους, τα πασχαλινά κουλουράκια κρύβουν μέσα τους μια ιδιαίτερη συμβολική αξία. Το πλάσιμο σε πλεξούδες ή στρογγυλά σχήματα δεν είναι τυχαίο, καθώς παραπέμπει στην έννοια της ενότητας, της συνέχειας και της αναγέννησης, στοιχεία άρρηκτα δεμένα με το μήνυμα του Πάσχα. Είναι ένα γλυκό που συνοδεύει στιγμές χαράς, προσφέρεται σε αγαπημένα πρόσωπα και βρίσκεται πάντα στο γιορτινό τραπέζι, δίπλα στα κόκκινα αυγά και τα υπόλοιπα παραδοσιακά εδέσματα.

Η μαγεία τους, όμως, κρύβεται και στην απλότητά τους. Με λίγα, βασικά υλικά – αλεύρι, αυγά, ζάχαρη και καλό βούτυρο – δημιουργείται κάτι που ξεπερνά την απλή γεύση και γίνεται εμπειρία. Η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην τραγανή εξωτερική επιφάνεια και το μαλακό, αφράτο εσωτερικό είναι αυτό που κάνει τα κουλουράκια πραγματικά επιτυχημένα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κλασική συνταγή που μυρίζει Πάσχα

Για την κλασική εκδοχή, θα χρειαστούμε 750 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 400 γρ. κρύο βούτυρο, 250 γρ. ζάχαρη άχνη, 2 αυγά και 1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ. Για το άλειμμα, ένα αυγό ανακατεμένο με μία κουταλιά της σούπας νερό.

Ξεκινάμε κόβοντας το βούτυρο σε μικρά κομμάτια, κατευθείαν από το ψυγείο, και το προσθέτουμε στον κάδο του μίξερ μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ζυμώνουμε καλά μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές ζυμάρι. Αν η ζύμη βγει πολύ μαλακή και κολλάει, τη βάζουμε για λίγο στο ψυγείο να ξεκουραστεί, ώστε να δουλεύεται πιο εύκολα.

Στη συνέχεια πλάθουμε τα κουλουράκια στο σχήμα που θέλουμε και τα τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί. Σε ένα μπολ χτυπάμε ελαφρά το αυγό με λίγο νερό και με ένα πινέλο αλείφουμε την επιφάνειά τους για να αποκτήσουν όμορφο, γυαλιστερό χρώμα στο ψήσιμο.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160–170°C μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα και να μοσχομυρίσει το σπίτι. Αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε στη ζύμη ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού για έξτρα άρωμα, λίγη κανέλα ή άλλο μπαχαρικό της αρεσκείας μας. Επίσης, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη ζάχαρη άχνη με καστανή για πιο τραγανό αποτέλεσμα. Η ζύμη διατηρείται στο ψυγείο έως και μία εβδομάδα, ώστε να ψήνουμε φρέσκα κουλουράκια όποτε θέλουμε.

Τα μυστικά για τραγανά κουλουράκια

Η επιτυχία των κουλουριών ξεκινά από την επιλογή των υλικών. Ένα καλό αλεύρι, φρέσκα αυγά και ποιοτική ζάχαρη είναι απαραίτητα, αλλά το βούτυρο είναι εκείνο που κάνει τη διαφορά. Δίνει πλούσια γεύση, βοηθά τη ζύμη να γίνει αφράτη και χαρίζει το χαρακτηριστικό χρυσαφένιο χρώμα στο ψήσιμο. Για αυτό αξίζει να επιλέγουμε αγνά προϊόντα, Στη ζαχαροπλαστική, το σωστό ζύγισμα είναι το κλειδί για την επιτυχία. Τα υλικά πρέπει να μετριούνται σωστά, το αλεύρι να κοσκινίζεται για να αφρατεύει και όλα να βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Έτσι εξασφαλίζουμε μια ζύμη ομοιόμορφη και εύπλαστη.

Το ανακάτεμα και το ζύμωμα απαιτούν προσοχή. Το βούτυρο με τη ζάχαρη πρέπει να χτυπηθούν καλά μέχρι να αφρατέψουν, δημιουργώντας μια ελαφριά βάση. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα αυγά και τα υπόλοιπα υλικά, ενώ το αλεύρι μπαίνει σταδιακά. Το μυστικό είναι να μην παραζυμώσουμε τη ζύμη. Θέλουμε να είναι μαλακή και να πλάθεται εύκολα, χωρίς να γίνει σκληρή. Αν κολλάει, λίγη ξεκούραση στο ψυγείο είναι αρκετή για να τη φέρει στην ιδανική υφή.

Το πλάσιμο είναι το πιο δημιουργικό στάδιο. Είτε επιλέξουμε κουπ πατ είτε το παραδοσιακό πλάσιμο στο χέρι, φροντίζουμε τα κουλουράκια να έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος, ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα. Τα κορδονάκια μεταμορφώνονται σε πλεξούδες, στρογγυλά ή άλλα σχέδια, δίνοντας στο κάθε ταψί μια ξεχωριστή εικόνα.

Το ψήσιμο απαιτεί επίσης προσοχή. Τα κουλουράκια τοποθετούνται σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί, αλείφονται με χτυπημένο αυγό για να αποκτήσουν γυαλιστερό χρώμα και ψήνονται σε μέτρια θερμοκρασία μέχρι να ροδίσουν όμορφα. Είναι προτιμότερο να ψήνονται ένα-ένα τα ταψιά, ώστε να έχουμε καλύτερο και πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Τέλος, η σωστή αποθήκευση είναι εξίσου σημαντική. Αφού κρυώσουν καλά, τα κουλουράκια φυλάσσονται σε μεταλλικά κουτιά ή σκεύη με καπάκι, διατηρώντας τη φρεσκάδα και την τραγανή τους υφή για περισσότερες ημέρες.

