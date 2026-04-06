Από την Μεγάλη Τετάρτη ξεκινάνε βροχές και καταιγίδες, οι πρώτες ενδείξεις για τον καιρό της Κυριακής του Πάσχα: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου.

Ο καιρός του Πάσχα μονοπωλεί τις συζητήσεις καθώς άπαντες προετοιμάζονται για την μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας και οι καιρικές συνθήκες είναι το ζητούμενο τόσο για τις μετακινήσεις όσο για το πώς θα κάνουμε Ανάσταση αλλά και πώς θα ψήσουμε τον οβελία το πρωί της Κυριακής της Λαμπρής. Ο καιρός για τη Μεγάλη Εβδομάδα φέτος φαίνεται να ακολουθεί το γνώριμο μοτίβο. Ξεκινάει με ανοιξιάτικη διάθεση και όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα γίνεται πιο… απρόβλεπτος. Μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη, οι συνθήκες είναι ιδανικές, με ήπιες θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια, δημιουργώντας την αίσθηση ότι ο καιρός «στρώνει» για τις γιορτές. Ωστόσο, από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, η εικόνα αλλάζει, με πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές που επαναφέρουν μια πιο άστατη ανοιξιάτικη πραγματικότητα.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στην νέα του πρόγνωση στο ιστολόγιό του αναφέρεται στο διπλό καιρικό πρόσωπο που θα βιώσουμε από τα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας μέχρι και ανήμερα Πάσχα, Ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα θα κινηθεί σε δύο «φάσεις», ξεκινώντας με ανοιξιάτικες συνθήκες και καταλήγοντας σε πιο άστατο σκηνικό όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα. Μέχρι και τη Μεγάλη Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος και ευχάριστος, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και θερμοκρασίες που θα αγγίζουν τους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα παραμένουν μέτριοι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μόνο σε ορισμένες βορειοανατολικές περιοχές ενδέχεται να εμφανιστούν τοπικές νεφώσεις και παροδικοί όμβροι, κυρίως σε ορεινά τμήματα τις απογευματινές ώρες.

Από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, το σκηνικό αλλάζει σταδιακά, καθώς αυξάνεται η αστάθεια, κυρίως τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στην ηπειρωτική χώρα και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν ελαφρώς και η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, κυρίως στα βόρεια. Τη Μεγάλη Πέμπτη, η μεταβολή θα γίνει πιο αισθητή, με τοπικές, σύντομες βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά και η Εύβοια, καθώς και τμήματα της Πελοποννήσου, του Αιγαίου και πιθανώς της Κρήτης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και στο βόρειο Αιγαίο, χωρίς όμως να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα στις μετακινήσεις, καθώς οι άνεμοι δεν θα είναι ισχυροί. Το Μεγάλο Σάββατο, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν νέα αστάθεια με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νοτιοανατολικούς και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Την Κυριακή του Πάσχα, η εικόνα φαίνεται να βελτιώνεται σχετικά, καθώς η αστάθεια μετατοπίζεται ανατολικότερα, χωρίς όμως να αποκλείεται τοπική αστάθεια. Όπως μάλιστα σχολιάζει χαρακτηριστικά ο κ. Ζιακόπουλος «η διαταραχή που θα μας επηρεάσει το Μ. Σάββατο θα κινηθεί ανατολικά, ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα θα παρουσιάσει σχετική βελτίωση. Όμως, δεν θα είναι και ο καλύτερος για τη συγκεκριμένη ημέρα.»

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό μέχρι την Κυριακή του Πάσχα

Το νέο εικοσιτετράωρο (Μ. Τρίτη), η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη θα είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στη χώρα μας ΒΔ άνεμοι με ένταση ως τα 5 μποφόρ. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία θα φθάσει τους 24 βαθμούς και σχεδόν παντού θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Στις εξαιρέσεις η ΒΑ Ελλάδα, όπου θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις και δεν αποκλείεται το απόγευμα στα ορεινά να εκδηλωθούν παροδικοί όμβροι.

Τη Μ. Τετάρτη, τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν στην ηπειρωτική χώρα (απόγευμα) και το ΒΑ Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ έως ΒΑ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Β-ΒΑ Ελλάδα θα σημειώσει πτώση.

Τη Μ. Πέμπτη, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν στην Α. Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Α. Στερεά-Εύβοια, την Α-ΒΑ Πελοπόννησο, το Αιγαίο και πιθανώς την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Τη Μ. Παρασκευή, τοπικές βροχές προβλέπονται βασικά στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα καθώς και στο Β. Αιγαίο. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το Μ. Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν κυρίως στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Β. Αιγαίο. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε ΝΑ και η θερμοκρασία στις ανατολικές και νότιες περιοχές θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τέλος, εκτιμώντας ότι η διαταραχή που θα μας επηρεάσει το Μ. Σάββατο θα κινηθεί ανατολικά, ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα θα παρουσιάσει σχετική βελτίωση. Όμως, δεν θα είναι και ο καλύτερος για τη συγκεκριμένη ημέρα.