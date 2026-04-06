Οι έλεγχοι στην πασχαλινή αγορά έφεραν και τα πρώτα πρόστιμα.

Στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων στην αγορά ενόψει Πάσχα η Περιφέρεια Αττικής επέβαλε πρόστιμο στα Hondos Center για πασχαλινή λαμπάδα. Ειδικότερα, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00€) στην επιχείρηση «HONTOS CENTER Α.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει επί των οδών Σταδίου 10 & Ομήρου 4, Αθήνα διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο υποκατάστημα ΘΕΣΗ ΓΥΑΛΟΥ της ανωτέρω επιχείρησης, το οποίο βρίσκεται εντός του εμπορικού κέντρου SMART PARK, Σπάτα διαπιστώθηκε ότι για το είδος «Λαμπάδα S2G Accessories» δεν αναγραφόταν επί της συσκευασίας του η ποιότητα/ σύνθεση του προϊόντος (κεριού), κατά παράβαση του άρθρου 50§1Δ της ως άνω Υ.Α.

Τι να προσέξετε όταν αγοράζετε πασχαλινές λαμπάδες

Τα παιχνίδια, που διακοσμούν τις λαμπάδες, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας, που ισχύουν για τα παιχνίδια. Όμως, και πάλι απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή, γιατί τα παιχνίδια, πάνω στις λαμπάδες, βρίσκονται, πολύ κοντά, στη φλόγα και μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να πιάσουν φωτιά. Τα διακοσμητικά κεριά, στη βάση τους ή στη συσκευασία τους, πρέπει να φέρουν οδηγίες ασφαλούς χρήσης, στα ελληνικά. Κάποια κεριά περιέχουν εύφλεκτα υλικά, μέσα στο σώμα τους, π.χ. αποξηραμένα λουλούδια. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, για να μην αναφλεχθούν αυτά τα υλικά.