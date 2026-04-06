Πότε θα μπει «φρένο» στην ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας, η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Σε ανοιξιάτικο σκηνικό θα κυλήσουν οι πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, καθώς ο καιρός αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ήπιος και ευνοϊκός σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιο του, από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Τετάρτη θα επικρατήσει γενικά καλοκαιρία, με ηλιοφάνεια σχεδόν παντού και ελάχιστες νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, χωρίς να προκαλούν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Με άκρως ανοιξιάτικες συνθήκες η Μεγάλη Εβδομάδα

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν ή να προσεγγίζουν τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα ηπειρωτικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Η αίσθηση θα είναι άκρως ανοιξιάτικη ιδανική για τις πασχαλινές αγορές ενώ η καλοκαιρία θα είναι και σύμμαχος και των ταξιδιωτών που θα πάνε στους πασχαλινούς τους προορισμούς μέχρι τα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας. Σε αρκετές περιοχές, οι συνθήκες θα θυμίζουν περισσότερο αρχές καλοκαιριού παρά άνοιξη. Οι καιρικές αυτές συνθήκες ευνοούν τις μετακινήσεις των εκδρομέων αλλά και τις υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς το ξεκίνημα της Μεγάλης Εβδομάδας συνοδεύεται από σταθερό καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται μεταβολή του καιρού προς το τέλος της εβδομάδας, με πιθανή πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη αστάθεια κοντά στο Πάσχα. Όπως έχει αποτυπωθεί δειλά από τους μετεωρολόγους ππό τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, ωστόσο, διαφαίνεται μια μεταβολή, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά θα επηρεάσουν τη χώρα, προκαλώντας περιορισμένη αστάθεια. Πιο αναλυτικές προβλέψεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ωστόσο τα ως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι βαρομετρικά χαμηλά θα προσεγγίσουν τη χώρα, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Από τη Μ. Δευτέρα και τουλάχιστον ως τη Μ. Τετάρτη προβλέπεται καλοκαιρία στη χώρα με ηλιοφάνεια στη διάρκεια της ημέρας σχεδόν παντού και ανέμους που δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική άνοδο και οι μέγιστες τιμές της, αν δεν φθάσουν, θα πλησιάσουν πολύ τους 25 βαθμούς.