Ιταλία, Γαλλία και ΗΠΑ καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο στις early bookings για το ελληνικό καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Ferryscanner, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που εμφανίζει η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός ήδη από τους πρώτους μήνες του έτους. Συνολικά, η ζήτηση από το εξωτερικό κινείται ανοδικά, με τις κρατήσεις να αυξάνονται κατά 14,8% και τους επιβάτες κατά 15,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η ανάλυση βασίζεται σε κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Δεκεμβρίου 2025 έως τις 26 Μαρτίου 2026 για ταξίδια μεταξύ 1ης Ιουνίου και 31ης Αυγούστου 2026 και αποτυπώνει σαφή αύξηση της ζήτησης πριν ακόμη ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Η εικόνα δείχνει ότι οι ξένοι ταξιδιώτες επιλέγουν όλο και νωρίτερα την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, οργανώνοντας εγκαίρως τα ταξίδια και τα ακτοπλοϊκά τους δρομολόγια.

Από τις βασικές αγορές, η Ιταλία εμφανίζει αύξηση 42,0% και η Γαλλία 40,4%, ενώ σημαντική ενίσχυση καταγράφεται και από τις ΗΠΑ με άνοδο 25,6%. Παράλληλα, η Ισπανία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση με 60,9% και η Γερμανία ακολουθεί με 40,8%, γεγονός που δείχνει διεύρυνση της ζήτησης από περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αντίθετα, η Αυστραλία, αν και παραμένει η μεγαλύτερη αγορά σε όγκο κρατήσεων, εμφανίζει πτώση 20,3%, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει μικρή μείωση 5,1%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αύξηση της ζήτησης από αναδυόμενες αγορές, όπως η Τουρκία, η Σιγκαπούρη και η Ταϊλάνδη, αλλά και από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γεγονός που δείχνει ότι η Ελλάδα προσελκύει ταξιδιώτες από ολοένα και περισσότερες αγορές.

Σε επίπεδο προορισμών, οι Κυκλάδες παραμένουν στο επίκεντρο της ζήτησης, με την Πάρο, τη Μήλο, τη Νάξο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο όγκο κρατήσεων. Παράλληλα, αυξημένη εμφανίζεται η κινητικότητα και στα ενδο-νησιωτικά δρομολόγια, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση του island hopping ως βασικού travel trend για το καλοκαίρι του 2026.

Όπως δήλωσε η Αλεξία Κωτσή, Marketing Director της Ferryscanner, τα στοιχεία των early bookings επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα παραμένει ένας από τους κορυφαίους προορισμούς διεθνώς, με τη ζήτηση να εκδηλώνεται πλέον πολύ νωρίτερα, ενώ η ισχυρή άνοδος από τις ευρωπαϊκές αγορές και τις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την αυξημένη κινητικότητα στις Κυκλάδες και τα ενδο-νησιωτικά δρομολόγια, αποτυπώνουν μια πιο δυναμική και ευέλικτη ταξιδιωτική συμπεριφορά.