Οι τηλεφωνικές επαφές του Φάμελλου με Ανδρουλάκη, Σακελλαρίδη και Κωνσταντοπούλου.

Το Dnews, σε ρεπορτάζ του Αντώνη Γκιόκα (ΕΔΩ), σας είχε ενημερώσει για τις επαφές του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, την Πλεύση Ελευθερίας και της Νέας Αριστεράς για κατάθεση πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ο Νίκος Παππάς, επίσης, με άρθρο του στο Dnews (ΕΔΩ) εξηγεί πλήρως το σκεπτικό του ΣΥΡΙΖΑ.

Να σας πούμε εδώ πως τις επαφές με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη τις έκανε ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος.

Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ;

Πως το ΠΑΣΟΚ αρνείται την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ.

Να σημειώσουμε εδώ πως για την υποβολή πρότασης δυσπιστίας απαιτούνται 50 ψήφοι, συνεπώς χωρίς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κατατεθεί...

Β.Σκ.