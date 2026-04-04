Με τις δικογραφίες να φτάνουν πλέον στη Βουλή και την κυβέρνηση να βρίσκεται ξανά στα «σχοινιά», πιεσμένη ασφυκτικά από την συνεχή αποκάλυψη σκανδάλων, τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης μελετούν προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής, ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις στο παρασκήνιο ανάμεσα στα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανότητα μιας κοινής πρωτοβουλίας, με την πρόταση δυσπιστίας να μην έχει φύγει εντελώς από το προσκήνιο - έστω και σε δεύτερο χρόνο.

Η αλήθεια είναι πως τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή τις αποκαλύψεις από το σκάνδαλο των υποκλοπών, στη Χαριλάου Τρικούπη όντως συζητήθηκε η πιθανότητα να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Ωστόσο, απορρίφθηκε πολύ εύκολα, καθώς εκτιμήθηκε ότι μια τέτοια ενέργεια, την ώρα που ξανανοίγει η δικαστική έρευνα, θα είχε πενιχρά αποτελέσματα.

Από την περασμένη εβδομάδα, έχουν αλλάξει πολλά. Για την ακρίβεια, το Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε μάλλον προ εκπλήξεως, ως προς τον αριθμό τον κυβερνητικών βουλευτών που περιλαμβάνονται στις νέες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η προσπάθεια να κλείσει η συζήτηση με έναν μίνι ανασχηματισμό, δεν φαίνεται να πετυχαίνει.

Είναι δεδομένο ότι τις επόμενες ημέρες, η υπόθεση αυτή θα κυριαρχήσει στην επικαιρότητα και η κυβέρνηση, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βασική αμυντική γραμμή των προηγούμενων μηνών, δηλαδή εκείνη των «δήθεν διαχρονικών ευθυνών». Το σκάνδαλο είναι δικό της αποκλειστικά – όπως αποδεικνύεται από τις δικογραφίες.

Με βάση τα παραπάνω, αλλάζουν και οι όροι του πολιτικού παιχνιδιού. Πλέον, δεν «αναδύεται» ξανά μόνο η δυσώδης υπόθεση των παρακολουθήσεων, αλλά και ένα «γαλάζιο» σκάνδαλο διασπάθισης Ευρωπαϊκών πόρων.

Πιέζει ο ΣΥΡΙΖΑ, επιφυλάξεις από ΠΑΣΟΚ και ΝΕΑΡ

Από εκεί και πέρα, είναι σαφές ότι θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από την πλευρά της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε εκλογές, τονίζοντας ότι η «κυβέρνηση των σκανδάλων» και των -προσεχώς- υπόδικων βουλευτών που τη στηρίζουν, δεν μπορεί να σταθεί.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, πήγε ένα βήμα παραπέρα. Ζητώντας να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.gr, σε εξέλιξη από το απόγευμα τις Παρασκευής βρίσκονται έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ που πιέζει προς τη δυσπιστία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τη Νέα Αριστερά.

Η Κουμουνδούρου προσπαθεί να πείσει τα δύο όμορα κόμματα πως αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση. Διότι αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Επομένως, λένε, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει άμεσα να δεχθεί ένα τριήμερο «σφυροκόπημα».

«Τι θα κάνει ο Μητσοτάκης; Θα εμφανιστεί στη Βουλή στηρίζοντας τους εμπλεκόμενους βουλευτές; Θα πει δεν ήξερα; Θα επιμείνει στη γραμμή των “ιδιωτών” στο ζήτημα των υποκλοπών»;

Στην παρούσα, όμως συγκυρία, το ΠΑΣΟΚ -κυρίως- και η Νέα Αριστερά, αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη το σκεπτικό του Σωκράτη Φάμελλου, που σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.gr, μετέφερε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Στη Χαριλάου Τρικούπη προτιμούν στην παρούσα συγκυρία, να αφήσουν την κυβέρνηση να «βράσει στο ζουμί» της.

Πάντως, τα κορυφαία της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφήνουν να εννοηθεί ότι σε επόμενο χρόνο, μετά το Πάσχα, θα επανεξετάσουν το ζήτημα της πρότασης μομφής.

Στην ίδια λογική μοιάζει να κινείται και η Νέα Αριστερά, χωρίς όμως να αποκλείει τη συνεννόηση με τα υπόλοιπα κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ξεκάθαρο «ναι» σε μια πρόταση δυσπιστίας φέρεται να έχει πει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.