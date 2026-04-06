Ο γ.γ. του ΚΚΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απομακρύνεται από τις πραγματικές ανάγκες του λαού.

Σφοδρή κριτική στο διάγγελμα του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι απομακρύνεται από τις πραγματικές ανάγκες του λαού.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «άλλο πράγμα είναι να υπηρετείς τον λαό, να ακούς και να προωθείς τα αιτήματα των εργαζομένων στη Βουλή και την κυβέρνηση, και άλλο να ενισχύεις –με νόμιμους ή παράνομους τρόπους– συμφέροντα σε βάρος του ίδιου του λαού». Παράλληλα, έκανε λόγο για συντήρηση «της διαφθοράς και της σαπίλας του συστήματος και της ΕΕ».

Ο ΓΓ του ΚΚΕ επέκρινε επίσης τις προτάσεις για αλλαγές στη λειτουργία της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι είτε πρόκειται για υπουργούς χωρίς βουλευτική έδρα –τους οποίους χαρακτήρισε «πλήρως ανεξέλεγκτους»– είτε για το ισχύον καθεστώς με κοινοβουλευτική πλειοψηφία και «ελλιπή έλεγχο», το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο.

Καταλήγοντας, ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού «άνθρακες ο θησαυρός», υποστηρίζοντας ότι δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των πολιτών.