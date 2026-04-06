Η GEO Mobility Hellas ενισχύει το Επίσημο Δίκτυο Συνεργατών της Geely με την ένταξη της Γιαννίρης Automobility στη Θεσσαλονίκη.

Η GEO Mobility Hellas συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξη του επίσημου Δικτύου Συνεργατών της Geely στην Ελλάδα, ανακοινώνοντας την ένταξη της Γιαννίρης Automobility στο δίκτυο συνεργατών της μάρκας. Η νέα συνεργασία ενισχύει σημαντικά την παρουσία της Geely στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, μια από τις σημαντικότερες και πλέον δυναμικές αγορές αυτοκινήτου της χώρας.

Η Γιαννίρης Automobility, με την νέα κάθετη μονάδα Geely σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της Θεσσαλονίκης, στο 9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, εντάσσεται στο επίσημο δίκτυο ως Εξουσιοδοτημένος Διανομέας και Συνεργάτης Service Geely, προσφέροντας στους πελάτες της μάρκας πρόσβαση στα σύγχρονα μοντέλα της, καθώς και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εξυπηρέτησης τόσο στις Πωλήσεις όσο και στο After Sales.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της αυτοκίνησης, σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο προσωπικό, η Γιαννίρης Automobility αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο συνεργάτη, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική ανάπτυξη της Geely στην ελληνική αγορά. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί στρατηγικής σημασίας αγορά για την ανάπτυξη της Geely στην Ελλάδα, καθώς συγκεντρώνει σημαντικό όγκο δραστηριότητας στον κλάδο της αυτοκίνησης και λειτουργεί ως βασικός κόμβος για τη Βόρεια Ελλάδα. Η ενίσχυση της παρουσίας της μάρκας στην περιοχή αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της GEO Mobility Hellas για την ανάπτυξη ενός ισχυρού και ολοκληρωμένου δικτύου συνεργατών σε όλη τη χώρα.

Η Geely συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού μέσα από σύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα. Από την έναρξη της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, τον Ιούνιο του 2025, με το λανσάρισμα του αμιγώς ηλεκτρικού Geely EX5, η μάρκα έχει αποσπάσει ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την ποιότητα κατασκευής, την προηγμένη τεχνολογία και τη συνολική πρόταση αξίας. Παράλληλα, το Geely EX5 συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στα 10 καλύτερα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς στον θεσμό “Car of the Year 2026”.

Η πρόσφατη παρουσίαση του νέου Super Hybrid Geely Starray EM-i ενισχύει περαιτέρω την προϊοντική γκάμα της μάρκας, προσφέροντας μια σύγχρονη και αποδοτική πρόταση υβριδικής κινητικότητας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής αγοράς.

Η GEO Mobility Hellas καλωσορίζει τη Γιαννίρης Automobility στο Δίκτυο Συνεργατών της Geely και συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξή της, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού και αξιόπιστου πανελλαδικού δικτύου που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου εμπειρία στους πελάτες της μάρκας.