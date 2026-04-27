Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά τη φερόμενη ομοιότητα λογοτύπων και την πιθανή επίδρασή της στο εμβληματικό σήμα με τα «φτερά» της βρετανικής μάρκας.

Η Aston Martin έχει προχωρήσει σε νομική ενέργεια κατά της Geely, παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές συνδέονται επιχειρηματικά μέσω μετοχικής σχέσης.

Τι συνέβη ακριβώς; Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά τη φερόμενη ομοιότητα λογοτύπων και την πιθανή επίδρασή της στο εμβληματικό σήμα με τα «φτερά» της βρετανικής μάρκας. Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο και σε μεγάλο βαθμό πρωτόγνωρο νομικό πεδίο αντιπαράθεσης στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η διαμάχη εκτυλίσσεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και αφορά μια από τις πιο ιδιόμορφες υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας των τελευταίων ετών. Δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο, αλλά ταυτόχρονα διατηρούν και εταιρικούς δεσμούς, βρίσκονται αντιμέτωπες στα δικαστήρια, με την Aston Martin να αμφισβητεί τη χρήση συγκεκριμένου λογοτύπου από εταιρεία που ανήκει στον κινεζικό όμιλο Geely.

Η υπόθεση επικεντρώνεται στη London EV Company (LEVC), θυγατρική της Geely, γνωστή κυρίως για την παραγωγή των ηλεκτρικών ταξί που κυκλοφορούν στο Λονδίνο. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκε νέο λογότυπο που περιλαμβάνει κεφαλή αλόγου πλαισιωμένη από φτερά.

Σύμφωνα με την Aston Martin, το συγκεκριμένο σχεδιαστικό μοτίβο δημιουργεί οπτική συγγένεια με το δικό της ιστορικό έμβλημα, το οποίο αποτελεί αναγνωρίσιμο σήμα κατατεθέν στον χώρο των πολυτελών αυτοκινήτων εδώ και δεκαετίες.

Η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία υποστηρίζει ότι μια τέτοια οπτική προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση, ακόμη και αν τα προϊόντα των δύο εταιρειών απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά και κατηγορίες αγοράς. Κατά την επιχειρηματολογία της, η πιθανότητα παρερμηνείας από το κοινό ενέχει τον κίνδυνο αποδυνάμωσης της μοναδικότητας και της ιστορικής ταυτότητας του brand της.

Από την πλευρά της, η Geely απορρίπτει τις αιτιάσεις, επιμένοντας ότι οι σχεδιαστικές επιλογές της LEVC δεν παρουσιάζουν ουσιαστική ομοιότητα με το έμβλημα της Aston Martin και ότι δεν υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα σύγχυσης, δεδομένου ότι πρόκειται για εντελώς διαφορετικά προϊόντα και αγορές.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η αρχική αξιολόγηση της υπόθεσης από το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν δικαίωσε την Aston Martin. Η αρμόδια αρχή έκρινε πως είναι εξαιρετικά απίθανο ένας καταναλωτής να συνδέσει ένα πολυτελές σπορ αυτοκίνητο με ένα επαγγελματικό ηλεκτρικό ταξί, ακόμη κι αν υπάρχουν ορισμένες αισθητικές ομοιότητες στα λογότυπα.

Παρά την αρνητική αυτή κρίση, η Aston Martin αποφάσισε να συνεχίσει τη νομική οδό, προσφεύγοντας σε ανώτερο δικαστικό επίπεδο με στόχο την ανατροπή της απόφασης και την περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης.

Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης αντιπαράθεσης εντείνεται από το γεγονός ότι η Geely δεν είναι απλώς τρίτος παράγοντας στην ιστορία της Aston Martin, αλλά ένας από τους βασικούς μετόχους της. Ο κινεζικός όμιλος έχει ενισχύσει τη συμμετοχή του στη βρετανική εταιρεία στο πλαίσιο ευρύτερων στρατηγικών κινήσεων διεθνοποίησης, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί υπό τον έλεγχό του και άλλες ισχυρές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Volvo και η Lotus.

Η εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθείται στενά από τη βιομηχανία, καθώς ενδέχεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το πώς θα αξιολογούνται στο μέλλον οι οπτικές ομοιότητες μεταξύ εταιρικών σημάτων, σε μια εποχή όπου οι διασταυρούμενες επενδύσεις και οι πολυεπίπεδες εταιρικές συνεργασίες μεταξύ κατασκευαστών αυτοκινήτων γίνονται ολοένα και πιο συχνές και περίπλοκες.