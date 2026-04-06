Το Υπουργικό Συμβούλιο στην Κύπρο ενέκρινε την πρόταση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για παραχώρηση πασχαλινού επιδόματος για το έτος 2026 προς τους χαμηλοσυνταξιούχους, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης για στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Το ύψος του επιδόματος καθορίστηκε στα 250 ευρώ, διατηρώντας τα ίδια οικονομικά κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025. Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά χαμηλοσυνταξιούχων με ετήσιο εισόδημα μέχρι 7.000 ευρώ για συνταξιούχους που είναι μόνο και μέχρι 12.000 ευρώ για νοικοκυριό δύο ατόμων. Τα εισοδηματικά όρια αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κλίμακες.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε και φέτος όπως, το κριτήριο καταθέσεων για λήψη του πασχαλινού επιδόματοςνα καθοριστεί στις 100.000 ευρώ, διασφαλίζοντας ότι περισσότεροι χαμηλοσυνταξιούχοι θα μπορούν να επωφεληθούν από το επίδομα.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 10.050 άτομα.

Το πασχαλινό επίδομα θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέσω τραπεζικού εμβάσματος, στις 8 Απριλίου 2026.

Ο στόχος του επιδόματος

Η παραχώρηση του επιδόματος έχει άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των χαμηλοσυνταξιούχων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών:

συμβάλλει στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης

ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας και αξιοπρέπειας

δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να συμμετέχουν πιο ενεργά στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των ημερών

Η παραχώρηση του Πασχαλινού επιδόματος εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα κοινωνικών παρεμβάσεων που υλοποιούνται με συνέπεια, με στόχο τη στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η Κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες πολιτικές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, μειώνουν τις ανισότητες και προστατεύουν την αξιοπρέπεια των πολιτών.

Το Πασχαλινό Επίδομα 2026 εντάσσεται στο ευρύτερο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, το οποίο δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο, στην κοινωνική πολιτική και στην έμπρακτη στήριξη των πολιτών με συνέπεια, υπευθυνότητα και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Πηγή: philenews