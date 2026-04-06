Τι ισχύει για το «λουκέτο» στα Φροντιστήρια για το Πάσχα 2026 - Πότε επιστρέφουν στα θρανία τους οι μαθητές για τα διαγωνίσματα προσομοίωσης.

Οι μαθητές απολαμβάνουν ήδη τις πασχαλινές τους διακοπές καθώς τα σχολεία θα μείνουν κλειστά για 16 μέρες. Το οριζόντιο λουκέτο στα σχολεία δεν ισχύει και για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που ακολουθούν διαφοροποιημένο χρονοδιάγραμμα για την πασχαλινή ανάπαυλα καθώς οι μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας ήτοι μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη αξιοποιούνται ως ευκαιρία αναπλήρωσης των μαθημάτων και επαναληπτικών μαθημάτων για την εμπέδωση της ύλης.

Ειδικότερα, για αυτές τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές οι πασχαλινές διακοπές ξεκινούν από τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου έως την Τρίτη μετά το Πάσχα, 14 Απριλίου. Ωστόσο, πολλά προσαρμόζουν το πρόγραμμα τους ώστε να ευθυγραμμιστούν με τα σχολεία, διευκολύνοντας μαθητές και οικογένειες. Μετά την επιστροφή στα θρανία των Φροντιστηρίων, οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας και ιδίως οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 καλούνται να διαγωνιστούν στις καθιερωμένες εξετάσεις προσομοίωσης.

Πάσχα και Πανελλήνιες 2026: Η ώρα των διαγωνισμάτων προσομοίωσης

Τα διαγωνίσματα προσομοίωσης αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία προετοιμασίας για τους μαθητές που βρίσκονται στην τελική ευθεία προς τις εξετάσεις. Μέσα από αυτά, οι υποψήφιοι έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε συνθήκες που προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την πραγματική διαδικασία των εξετάσεων. Η τήρηση του χρόνου, η αυστηρή επιτήρηση, η μορφή των θεμάτων και η συνολική ατμόσφαιρα δημιουργούν ένα περιβάλλον που βοηθά τους μαθητές να εξοικειωθούν με την πίεση και τις απαιτήσεις της εξέτασης.

Παράλληλα, τα διαγωνίσματα προσομοίωσης λειτουργούν ως πολύτιμο εργαλείο αυτοαξιολόγησης. Οι μαθητές μπορούν να εντοπίσουν τα δυνατά τους σημεία αλλά και τις αδυναμίες τους, να διαπιστώσουν σε ποια κεφάλαια χρειάζεται περισσότερη επανάληψη και να οργανώσουν πιο αποτελεσματικά τον χρόνο μελέτης τους μέχρι την ημέρα των εξετάσεων. Επιπλέον, η εμπειρία της διαχείρισης του χρόνου κατά τη διάρκεια ενός πλήρους διαγωνίσματος βοηθά σημαντικά στην ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης των θεμάτων.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο ψυχολογικός παράγοντας. Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους δοκιμασίες συμβάλλει στη μείωση του άγχους, καθώς οι μαθητές εξοικειώνονται σταδιακά με την ένταση της εξεταστικής διαδικασίας. Έτσι, όταν έρθει η στιγμή των πραγματικών εξετάσεων, αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τις δυνατότητές τους.

Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές οδηγούνται στις εξετάσεις πιο ώριμοι και προετοιμασμένοι, τόσο γνωστικά όσο και ψυχολογικά, έχοντας ήδη αντιμετωπίσει παρόμοια θέματα και καταστάσεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους.