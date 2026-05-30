Αυτά είναι τα θέματα που «έπεσαν» σήμερα στα Νέα Ελληνικά στα Επαγγελματικά Λύκεια, όλες οι απαντήσεις και ο σχολιασμός των θεμάτων στο Dnews από τα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΙΚΟ.

Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκίνησαν σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ που σήμερα εξετάζονται στο μάθημα των Νέων Ελληνικών που είναι κοινό για όλες τις ειδικότητες. Παίρνοντας τη σκυτάλη από τα ΓΕΛ που μπήκαν χθες στο «χορό» των Πανελληνίων με την Νεολληνική Γλώσσα, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ προσήλθαν στα εξεταστικά κέντρα και με το δεξί έκαναν «ποδαρικό» στην πανελλαδική εξεταστική διαδικασία.

Eπόμενο μάθημα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια είναι την προσεχή Τρίτη 3 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα) που αποτελεί το τελευταίο κοινό μάθημα καθώς από τις 5 έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ στο Dnews

Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων έγινε όπως κάθε φορά από το Υπουργείο Παιδείας. Λίγο μετά τις 10 το πρωί ανακοινώθηκε επίσημα το θέμα της Έκθεσης στα Νέα Ελληνικά και τα υπόλοιπα ερωτήματα στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν.

Δείτε τα θέματα στα Νέα Ελληνικά

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το θέμα της φετινής Έκθεσης στα Νέα Ελληνικά είναι το εξής «Αξιοποιώντας στοιχεία από τη συνέντευξη που διάβασες, να γράψεις σε ένα άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου σου τις απόψεις σου σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο (200‐250 λέξεις).»

Πανελλήνιες 2026 Νέα Ελληνικά ΕΠΑΛ: Τα εφόδια των νέων για να πετύχουν τους στόχους τους σήμερα

Το φετινό θέμα των Πανελληνίων στα Νέα Ελληνικά των ΕΠΑΛ επικεντρώνεται στα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να μπορέσει να πραγματοποιήσει τα όνειρά του μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Πρόκειται για ένα θέμα άμεσα συνδεδεμένο με την καθημερινότητα των μαθητών, καθώς αφορά τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, όπως η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο αυξημένος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας και οι συνεχείς κοινωνικές μεταβολές. Μέσα από αυτό το θέμα, οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν τις απόψεις τους σχετικά με τα απαραίτητα προσόντα, όπως η εκπαίδευση, οι δεξιότητες, η κριτική σκέψη και η επιμονή, που μπορούν να συμβάλουν στην προσωπική και επαγγελματική τους επιτυχία.

Πανελλήνιες 2026: Το Dnews σε συνεργασία με το Μεθοδικό δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ

Το Dnews σε συνεργασία με το Μεθοδικό θα σας παρέχει σε πρώτο χρόνο τις απαντήσεις στα Νέα Ελληνικά έτσι ώστε οι υποψήφιοι να τσεκάρουν πώς τα πήγαν, καθώς και ξεχωριστό σχολιασμό για κάθε ζητούμενο στα θέματα των Νέων Ελληνικών. Παράλληλα, απαντήσεις στα θέματα των Νέων Ελληνικών θα δώσει και ο ΟΕΦΕ.

Πανελλήνιες 2026: Αυτές είναι οι απαντήσεις στα Νέα Ελληνικά ΕΠΑΛ

Σχολιασμός ΟΕΦΕ: Απαιτητικά αλλά σαφή τα σημερινά θέματα - Τα δύσκολα σημεία

Τα φετινά θέματα των Νέων Ελληνικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. καλύπτουν μεγάλο εύρος της ύλης με ασκήσεις που αφορούν στην πειθώ, τον

τίτλο, την ανάπτυξη παραγράφου, αντώνυμες λέξεις (μη λογοτεχνικό κείμενο), ρηματικά πρόσωπα, εγκλίσεις και σχήματα λόγου (λογοτεχνικό κείμενο). Όλα τα ερωτήματα, αν και απαιτητικά, είναι διατυπωμένα με σαφήνεια. Στην παραγωγή λόγου (Α3) κλήθηκαν να συντάξουν άρθρο για τη σχολική εφημερίδα καταγράφοντας τα εφόδια των νέων ανθρώπων, για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Το ερώτημα κρίνεται σαφές, ενώ για την απάντησή του μπορούν να αντλήσουν ιδέες από την καθημερινή ζωή.

Το μη λογοτεχνικό κείμενο -συνέντευξη- είναι αρκετά εκτενές, ενώ οι ασκήσεις που αφορούν το ποίημα ενδέχεται να δυσκολέψουν τους υποψηφίους.

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026 για τα ΕΠΑΛ, όλες οι ημερομηνίες εξέτασης

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Το πρόγραμμα αναλυτικά

Από την Πέμπτη 4 Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας, ανάλογα με τον τομέα σπουδών κάθε μαθητή. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα Ανατομία – Φυσιολογία II, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Το Σάββατο 6 Ιουνίου ακολουθούν τα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης, καλύπτοντας διαφορετικούς τομείς τεχνικής, τεχνολογικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Την Τρίτη 9 Ιουνίου οι εξετάσεις συνεχίζονται με τα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 11 Ιουνίου οι υποψήφιοι εξετάζονται στις Ηλεκτρικές Μηχανές, στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, στη Ναυσιπλοΐα II και στις Ναυτικές Μηχανές. Το Σάββατο 13 Ιουνίου ακολουθούν τα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ II) και Ψηφιακά Συστήματα, ενώ η αυλαία των εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ πέφτει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου με τα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Οι εκπαιδευτικοί συμβουλεύουν τους μαθητές να οργανώσουν σωστά το πρόγραμμα μελέτης τους ανάμεσα στις εξετάσεις, να αποφεύγουν την υπερβολική πίεση και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες των επιτηρητών κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας.