Μετά τα ΓΕΛ σήμερα στη «μάχη» των Πανελληνίων 2026 «ρίχνονται» οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ οι οποίοι εξετάζονται στα Νέα Ελληνικά. Οι οδηγίες προς τους μαθητές είναι ιδιαίτερα αυστηρές και πρέπει να τηρούνται με προσοχή. Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει οριστεί στις 08:30 το πρωί και οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00. Η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι τρεις ώρες και οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους συγκεκριμένα απαραίτητα αντικείμενα. Οι υποψήφιοι καλούνται όχι μόνο να αποδώσουν ακαδημαϊκά, αλλά και να διαχειριστούν σωστά την πίεση και την ένταση των ημερών.

Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να έχουν οι υποψήφιοι μαζί τους

Απαραίτητα θεωρούνται το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, καθώς και το δελτίο εξεταζομένου των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι μαθητές πρέπει επίσης να διαθέτουν στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, ενώ επιτρέπεται η χρήση μολυβιού μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά από τις οδηγίες των θεμάτων. Επιπλέον, μπορούν να έχουν μαζί τους γόμα, ξύστρα, γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που απαιτούν σχεδιασμό, ένα μικρό μπουκάλι νερό ή χυμό και ένα απλό ρολόι χειρός, αρκεί να μην πρόκειται για smartwatch.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και αντικείμενα που απαγορεύονται αυστηρά μέσα στις αίθουσες. Βιβλία, σημειώσεις, τετράδια, διορθωτικά υγρά ή ταινίες (blanco), υπολογιστικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα και κάθε είδους συσκευή επικοινωνίας ή μετάδοσης πληροφοριών δεν επιτρέπονται. Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το πλαίσιο σχετικά με τα κινητά τηλέφωνα, καθώς ακόμη και η κατοχή απενεργοποιημένου κινητού μέσα στην αίθουσα αποτελεί λόγο μηδενισμού του γραπτού.

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος έχει μαζί του κινητό κατά την άφιξή του στο εξεταστικό κέντρο, υποχρεούται να το παραδώσει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ώστε να φυλαχθεί σε ειδικό χώρο μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης. Μετά το τέλος της διαδικασίας, το κινητό επιστρέφεται στον μαθητή πριν αποχωρήσει από το σχολείο.

Τι ισχύει για το Τετράδιο Εξέτασης στις Πανελλήνιες 2026 - Προσοχή στο Πρόχειρο

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη σωστή διαχείριση του τετραδίου εξετάσεων. Οι μαθητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις σελίδες με προσοχή, καθώς δεύτερο τετράδιο δεν πρόκειται να δοθεί. Οι σελίδες που θα χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο πρέπει να φέρουν καθαρά την ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ» και δεν βαθμολογούνται σε καμία περίπτωση. Παράλληλα, οι υποψήφιοι καλούνται να προσέχουν ώστε να μην τσαλακώνουν ή διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Τι ώρα θα ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας το θέμα στα Νέα Ελληνικά ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τα θέματα της Έκθεσης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας παραδοσιακά λίγο μετά τις 10 το πρωί στην ιστοσελίδα ΕΔΩ.

Με την ανακοίνωση των θεμάτων θα δημοσιεύονται σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν στα Νέα Ελληνικά και νωρίς το μεσημέρι θα δημοσιεύονται οι απαντήσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα καθώς και ο σχολιασμός.

Πανελλήνιες 2026: Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι μετά τη διανομή των τετραδίων

Ελέγχουν αν αυτά είναι εσωτερικά καθαρά, δεν έχουν τσαλακωμένα φύλλα και αν έχουν τον ίδιο αριθμό φύλλων με αυτόν που αναγράφεται στο εξώφυλλο του τετραδίου.

Συμπληρώνουν τα ατομικά τους στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες των επιτηρητών στο εσώφυλλο του τετραδίου.

Συμπληρώνουν το εξεταζόμενο μάθημα σύμφωνα με τις οδηγίες των επιτηρητών στο εξώφυλλο του τετραδίου.

Περιμένουν τους επιτηρητές να ελέγξουν ότι ο υποψήφιος έγραψε σωστά τα στοιχεία του, κάνοντας αντιπαραβολή, των στοιχείων που έγραψε, με αυτά του δελτίου εξεταζομένου. Οι επιτηρητές επικολλούν τα αυτοκόλλητα αριθμητήρια και τα καλύπτουν με αδιαφανές μαύρο αυτοκόλλητο.

Οι εξεταζόμενοι δεν γράφουν τίποτα άλλο στο τετράδιό τους (τύπους, σκιτσάκια, ζωγραφιές κλπ), το κλείνουν και περιμένουν με απόλυτη ηρεμία τα θέματα.

Το πρωτόκολλο των εξεταζόμενων μετά τη διανομή των θεμάτων:

Πρέπει να ελέγξουν αν έχουν πάρει όλες τις σελίδες που πρέπει να είναι διαφορετικές μεταξύ τους.

Πρέπει να ελέγξουν αν είναι όλες οι σελίδες ευανάγνωστες.

Πρέπει να ελέγξουν αν τα θέματα αντιστοιχούν σύμφωνα με το πρόγραμμα στο μάθημα της ημέρας και στην κατεύθυνσή τους όταν πρόκειται για μάθημα κατεύθυνσης.

Πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες (τελευταία σελίδα).

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν blanco για το σβήσιμο.

Δεν μπορούν να γράφουν πράγματα άσχετα με το εξεταζόμενο αντικείμενο.

Πρέπει στην 1η σελίδα του τετραδίου στο επάνω μέρος να γράψουν το εξεταζόμενο μάθημα και την ημερομηνία όπως αυτά αναγράφονται στο πάνω μέρος της 1ης σελίδας των θεμάτων.

Απαγορεύεται η αναγραφή του ονοματεπώνυμού τους.

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρόχειρο την τελευταία σελίδα του τετραδίου και αν χρειάζεται την προτελευταία κλπ, αναγράφοντας την ένδειξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ σε όσες σελίδες χρησιμοποιήσουν, οι οποίες δεν βαθμολογούνται σε καμία περίπτωση

Οι επιτηρητές γράφουν στον πίνακα τις ώρες έναρξης, δυνατής αποχώρησης και λήξης, καθώς και κάθε άλλη παρατήρηση που ανακοινώνει η Λυκειακή Επιτροπή.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα μαθητή μετά την διανομή των θεμάτων.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή επεξήγηση στους εξεταζόμενους εκτός των οδηγιών, διευκρινήσεων ή πληροφοριών που διαβιβάζονται σε αυτούς από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δια των Λυκειακών Επιτροπών, τις οποίες ανακοινώνουν στους εξεταζόμενους οι επιτηρητές χωρίς να προβαίνουν σε δικές τους διευκρινίσεις.

Στις ερωτήσεις Σωστού – Λάθους πρέπει να αναγράφεται ως απάντηση ολόκληρη η λέξη και όχι μόνο Σ ή Λ.

Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής το γράμμα της απάντησης (πχ α ή β ή γ ή δ) πρέπει να είναι ευδιάκριτο.

Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι κατά την παράδοση του τετραδίου

Οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους στους επιτηρητές μετά τη λήξη του δυνατού χρόνου αποχώρησης ή με τη λήξη του χρόνου εξέτασης. Στην δεύτερη περίπτωση οι επιτηρητές λένε στους εξεταζόμενους να κλείσουν τα τετράδιά τους και τους καλούν έναν – έναν να τα παραδώσουν.

Οι επιτηρητές κατά την παραλαβή των δοκιμίων έλεγχουν τα ατομικά στοιχείων των μαθητών . Διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα στο γραπτό, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος του κειμένου των απαντήσεων που υποδεικνύεται από τον εξεταζόμενο, και διαγράφουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους, καθώς και αυτόν της επόμενης λευκής σελίδας. Τέλος παρουσία του εξεταζόμενου καλύπτουν με το αδιαφανές αυτοκόλλητο τα στοιχεία του υποψηφίου.

Δεν επιτρέπεται να μείνει μόνο ένας υποψήφιος στην αίθουσα χωρίς κάποιον συνυποψήφιό του. Γι’ αυτό οι επιτηρητές δεν παραλαμβάνουν το τετράδιο του προτελευταίου υποψηφίου, πριν τελειώσει

και ο τελευταίος. Οι δύο τελευταίοι υποψήφιοι πρέπει να φύγουν μαζί.

Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Πότε θα ανακοινωθούν οι βαθμοί και οι Βάσεις

Η βαθμολόγηση ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων κάθε μαθήματος. Οι αναλυτικές βαθμολογίες για τα μαθήματα των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα results.it.minedu.gov.gr στα τέλη Ιουνίου, όπως έχει προγραμματίσει το Υπουργείο Παιδείας. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση και οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2026, ενώ οι Βάσεις Εισαγωγής για τα πανεπιστήμια θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου.