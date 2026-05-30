Στα Νέα Ελληνικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων στο πλαίσιο των Πανελληνίων 2026.

Η ώρα της εξέτασης των μαθητών των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες 2026 έφτασε με τους υποψηφίους να εξετάζονται σήμερα στο μάθημα των Νέων Ελληνικών. Παίρνοντας τη σκυτάλη από τους υποψηφίους των ΓΕΛ που χθες έκαναν «ποδαρικό» με το μάθημα της Έκθεσης, οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων καλούνται να προσέλθουν στα εξεταστικά τους κέντρα και να βάλουν τα δυνατά τους για να αποδώσουν στο γραπτό τους όσα διδάχθηκαν και όσα διάβασαν καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς. Κοινή συνισταμένη της προσπάθειας όλων των υποψηφίων η επιθυμία να εξασφαλίσουν μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης έχει ορισθεί η 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ μετά την σημερινή εξέταση επιστρέψουν στα θρανία την προσεχή Τρίτη 2 Ιουνίου όπου θα εξεταστούν στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) και τις προσεχείς μέρες θα εξεταστούν στα μαθήματα ειδικότητας.

Η γνωστοποίηση των θεμάτων στους υποψηφίους γίνεται μεταξύ 9:00 με 9:30 το πρωί, με την λήξη της εξεταστικής διαδικασίας να είναι ακριβώς τρεις ώρες από την ώρα που οι μαθητές τα παίρνουν στα χέρια τους. Όταν ανακοινωθεί η άφιξη των θεμάτων, καμία συζήτηση δεν επιτρέπεται πλέον ανάμεσα στους εξεταζόμενους. Με τη διανομή των θεμάτων οι υποψήφιοι διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες και τις ακολουθούν πιστά για την αναγραφή στοιχείων στην 1η σελίδα του τετραδίου τους, ξεκινώντας από την πρώτη γραμμή.

Πάνω στη φωτοτυπία με τα θέματα αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους με κεφαλαία γράμματα. Οποιαδήποτε σημείωση ή απάντηση πάνω στη φωτοτυπία δεν βαθμολογείται. Στον πίνακα της αίθουσας οι επιτηρητές θα γράψουν την Ώρα Έναρξης της Εξέτασης, τη Δυνατή Αποχώρηση, την Ώρα Λήξης της Εξέτασης.

Στη διάρκεια της εξέτασης οι υποψήφιοι δεν ζητούν διευκρινίσεις από τους επιτηρητές. Αν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία για τυχόν ασάφειες στη διατύπωση των θεμάτων, οι επιτηρητές δεν δίνουν καμία απάντηση αλλά μεταβιβάζουν το αίτημά τους στη Λυκειακή Επιτροπή, η οποία θα πράξει τα δέοντα.

Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τα θέματα της στα Νέα Ελληνικά παραδοσιακά λίγο μετά τις 10 το πρωί στην ιστοσελίδα ΕΔΩ

Με την ανακοίνωση των θεμάτων στα Νέα Ελληνικά θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα και νωρίς το μεσημέρι θα δημοσιεύουμε τις απαντήσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, ενώ την Τρίτη 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Το πρόγραμμα αναλυτικά

Από την Πέμπτη 4 Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας, ανάλογα με τον τομέα σπουδών κάθε μαθητή. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα Ανατομία – Φυσιολογία II, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Το Σάββατο 6 Ιουνίου ακολουθούν τα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης, καλύπτοντας διαφορετικούς τομείς τεχνικής, τεχνολογικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Την Τρίτη 9 Ιουνίου οι εξετάσεις συνεχίζονται με τα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 11 Ιουνίου οι υποψήφιοι εξετάζονται στις Ηλεκτρικές Μηχανές, στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, στη Ναυσιπλοΐα II και στις Ναυτικές Μηχανές. Το Σάββατο 13 Ιουνίου ακολουθούν τα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ II) και Ψηφιακά Συστήματα, ενώ η αυλαία των εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ πέφτει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου με τα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Οι εκπαιδευτικοί συμβουλεύουν τους μαθητές να οργανώσουν σωστά το πρόγραμμα μελέτης τους ανάμεσα στις εξετάσεις, να αποφεύγουν την υπερβολική πίεση και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες των επιτηρητών κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας.

Πανελλήνιες 2026: Η κατοχή και χρήση κινητού επιφέρει αυτόματο μηδενισμού του γραπτού

Για ακόμη μια χρονιά και στο πλαίσιο της διαφύλαξης της αδιαβλητότητας της πανελλαδικής εξέτασης για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια υπενθυμίζεται στους υποψηφίους η ρητή απαγόρευση κατοχής και χρήσης κινητού τηλεφώνου έστω και αν εντοπιστεί να είναι απενεργοποιημένο. Το Υπουργείο Παιδείας προειδοποιεί ότι ο εντοπισμός υποψηφίου με κινητό στην κατοχή συνεπάγεται αυτόματο μηδενισμό και έξοδο από το εξεταστικό κέντρο για το συγκεκριμένο εξεταζόμενο μάθημα.

Μάλιστα υπάρχει μέριμνα για ειδικό πρωτόκολλο για όσους υποψηφίους προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο με smartphone ή smartwatch και επιθυμούν να το παραλάβουν μετά το πέρας της εξέτασης. Σύμφωνα με αυτό σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο, φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, θα το παραδίδει στον Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί. Πριν την είσοδο στις αίθουσες πρέπει ο πρόεδρος της Επιτροπής του Ε.Κ. να υπενθυμίζει στους υποψηφίους την υποχρέωσή τους να παραδίδουν τα κινητά τους και ότι η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού τους. Τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την παραλαβή του κινητού, ο υποψήφιος θα υπογράψει σε ειδική κατάσταση ενώπιον του προέδρου της ΛΕΕ ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της παράδοσης και παραλαβής του κινητού του. Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για τους επιτηρητές, το βοηθητικό προσωπικό και τους λοιπούς εμπλεκόμενους σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο,

καθώς επίσης και για υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το πρωτόκολλο μηδενισμού του υποψήφιου των Πανελληνίων 2026 λόγω κινητού

Μόλις οι επιτηρητές εντοπίσουν υποψήφιο με κινητό τηλέφωνο ή έξυπνο ρολόι που δεν το άφησε εκτός αιθούσης πριν την εξέταση τον απομακρύνουν από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό του βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Η Λυκειακή επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

Μηδενισμός γραπτού στις Πανελλήνιες 2026 λόγω κινητού: Τι θα ισχύσει με την τελική βαθμολογία του υποψηφίου

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι υποψήφιος που «πιάστηκε» με κινητό μηδενίζεται μόνο για το μάθημα που έγινε η παράβαση και μπορεί να συνεχίσει κανονικά την συμμετοχή στους τα επόμενα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι εν λόγω υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα εισαγωγής με βάση τον Μέσο Όρο Βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν κανονικά, δηλαδή δύο ή τριών μαθημάτων, ανάλογα με την περίπτωση. Αν και με τις συγκεκριμένες βαθμολογίες δύσκολα μπορούν να διεκδικήσουν την είσοδο σε υψηλόβαθμες σχολές, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής σε σχολές με χαμηλότερες βάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αστυνομικών σχολών.