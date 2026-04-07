Μπορεί το ύψος του Fuel Pass να είναι στα 50-60 ευρώ για 2 μήνες, ωστόσο αυτό οδήγησε στην κατάρρευση της πλατφόρμας και στη σειρά με ΑΦΜ για αίτηση.

Η «βροχή» αιτήσεων για το Fuel Pass 2026 έφερε αλλαγή σχεδίου από τις πρώτες ώρες, με το σύστημα να πιέζεται από τον όγκο των χρηστών και να ενεργοποιείται εκ νέου η υποβολή αιτήσεων με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. H πλατφόρμα «έτρεξε» με ρυθμό σχεδόν 600 αιτήσεων το λεπτό «έτρεξε» η πλατφόρμα για το Fuel Pass από το άνοιγμά της, με το ενδιαφέρον να αποτυπώνεται άμεσα, καθώς μέσα σε λίγες ώρες οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 150.000.

Η πλατφόρμα άνοιξε στις 16:30 και από τα πρώτα λεπτά καταγράφηκε αυξημένη κίνηση, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής αλλά και αδυναμία υποβολής αιτήσεων κάποια στιγμή. Υπό το βάρος της μεγάλης επισκεψιμότητας επανήλθε η σταδιακή πρόσβαση των δικαιούχων, προκειμένου να αποσυμφορηθεί το σύστημα και να περιοριστούν τα τεχνικά προβλήματα, μέτρο που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά που είχε δοθεί fuel Pass. Οι άτυχοι που θα πληρωθούν μετά το Πάσχα τα 50 - 60 ευρώ για δύο μήνες.

Ετσι, η εφαρμογή θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των δικαιούχων, ως εξής:

Σήμερα Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.

Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Τη μαζική προσέλευση των δικαιούχων πυροδότησε και το γεγονός ότι όσοι υποβάλουν αίτηση έως και τη Μεγάλη Τρίτη αναμένεται να λάβουν την ενίσχυση πριν το Πάσχα.

Αντίθετα, όσοι κινηθούν αργότερα θα πληρωθούν μετά την εορταστική περίοδο, καθώς το σύστημα απαιτεί περίπου 48 ώρες για την επεξεργασία των αιτήσεων, χρόνος που «πέφτει» πάνω στις τραπεζικές αργίες.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου, ενώ η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση το εισόδημα του 2024. Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται έως 25.000 ευρώ για άγαμους, έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες φτάνουν τα 39.000 ευρώ.

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής. Για τα αυτοκίνητα ανέρχεται έως 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα (50 ευρώ με IBAN) για νησιωτικές περιοχές και έως 50 ευρώ (40 ευρώ με IBAN) για την υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ για τις μοτοσικλέτες κυμαίνεται από 25 έως 35 ευρώ.

Η ενίσχυση αντιστοιχεί σε περίπου 36 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου και καλύπτει σχεδόν 3 στους 4 ιδιοκτήτες οχημάτων, λειτουργώντας ως στοχευμένο μέτρο στήριξης απέναντι στις αυξήσεις των τιμών, χωρίς να επιλέγονται οριζόντιες παρεμβάσεις στην αγορά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας με χρήση των κωδικών taxisnet, ενώ απαραίτητη είναι η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα διασταυρώσεις με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ και των αρμόδιων φορέων, ελέγχοντας το εισόδημα, την ασφάλιση του οχήματος και την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών.

Μετά την έγκριση, το ποσό πιστώνεται είτε σε τραπεζικό λογαριασμό είτε σε ψηφιακή κάρτα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για καύσιμα αλλά και για μετακινήσεις, και παραμένει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Στην περίπτωση της τραπεζικής κατάθεσης απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι ενεργός τόσο κατά την υποβολή της αίτησης όσο και σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ενώ ο αιτών θα πρέπει να είναι αποκλειστικός ή συνδικαιούχος σε αυτόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή της ψηφιακής κάρτας οδηγεί σε υψηλότερη επιδότηση σε σχέση με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, κάτι που ωθεί σημαντικό αριθμό δικαιούχων προς τη συγκεκριμένη λύση. Την ίδια ώρα, η δυνατότητα χρήσης της κάρτας και για μετακινήσεις πέραν των καυσίμων, όπως μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, ενισχύει τη χρηστικότητά της.