Στην Επιτροπή Αναθεώρησης του 2019, ασυμβίβαστο είχε προτείνει ο τότε Ειδικός εισηγητής του νεοναζιστικού μορφώματος, Ευάγγελος Καρακώστας.

Ισως να μην έπρεπε να προξενεί εντύπωση, μετά και τη χθεσινή αποκάλυψη πως το ασυμβίβαστο μεταξύ των ιδιοτήτων βουλευτή και υπουργού είχε αποτελέσει μέρος των δικτατορικών συνταγμάτων του 1968 και 1973 (άρθρο 88 παρ. 2), αλλά ανατρέχοντας στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2019 εντοπίσαμε αντίστοιχη πρόταση της… Χρυσής Αυγής.

Οπως μας επεσήμανε πληροφοριοδότης της στήλης, στην Επιτροπή Αναθεώρησης που προετοίμαζε τις προτάσεις των κομμάτων για την αναθεώρηση του 2019, ασυμβίβαστο μεταξύ των ιδιοτήτων βουλευτή και υπουργού είχε προτείνει ο τότε Ειδικός εισηγητής του νεοναζιστικού μορφώματος, Ευάγγελος Καρακώστας, ο οποίος μεταξύ άλλων έκανε λόγο για «Ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας και κώλυμα των Υπουργών να ανακηρυχθούν Βουλευτές για την επόμενη Βουλή: Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο των ιδιοτήτων Βουλευτή και Υπουργού είχε ως αποτέλεσμα την υποταγή της νομοθετικής στην εκτελεστική εξουσία. Οι Βουλευτές,αντί να νομοθετούν, μετατράπηκαν σε θλιβερούς χειροκροτητές της Κυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίσουν μία κυβερνητική θέση, ενώ τα γραφεία των Υπουργών, αντί να διοικούν, μετατράπηκαν σε χώρους ρουσφετιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επανεκλογή τους ως Βουλευτές». Δείτε αναλυτικά εδώ.

Τώρα πως ο κ. Μητσοτάκης από την επιχειρηματολογία κατά μιας τέτοιας πρόβλεψης τον Οκτώβριο του ‘25, υιοθέτησε πέντε μηνες μετά την πρόταση της Χρυσής Αυγής, παραμένει ένα αναπάντητο ερώτημα…

Ν.Α.