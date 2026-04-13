Εκείνο του Κυριάκου και του πρωθυπουργού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βαδίζει προς τις εκλογές όμηρος τριών, τουλάχιστον, σκανδάλων, τα οποία σχηματίζουν πια μια τέλεια πολιτική καταιγίδα γι’ αυτόν: Της τραγωδίας των Τεμπών, του άγους των υποκλοπών και του διαφθορείου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δύσκολα μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την συγχορδία σκανδάλων. Και ποιος ξέρει τι άλλο πρόκειται να του συμβεί ως τις εκλογές. Η αμηχανία του, που έχει πια γκρεμίσει ό,τι έχει απομείνει -όπως τονίζει η αντιπολίτευση- από την παροιμιώδη αλαζονεία του, δείχνουν ότι το καταλαβαίνει και ο ίδιος.

Σαν να μην έφταναν αυτά, η πρότασή του για αναθεώρηση του άρθρου 57 του Συντάγματος και για καθιέρωση «ασυμβιβάστου» μεταξύ βουλευτή και υπουργού πήγε, μέσα σε ελάχιστα εικοσιτετράωρα, «στον κουβά».

Όλα αυτά δείχνουν πως ο κ. Μητσοτάκης αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να οδηγηθεί, φυσικά άθελά του αλλά νομοτελειακώς, σε ένα οδυνηρό προσωπικό του «ασυμβίβαστο» στις προσεχείς εκλογές: Εκείνο του Κυριάκου και του πρωθυπουργού.

Και αυτό δεν το λέει πλέον μόνο η αντιπολίτευση...

Ε.Σ.