Σάλος προκλήθηκε στο πολωνικό Κοινοβούλιο από την κίνηση του βουλευτή Κόνραντ Μπέρκοβιτς.

Ένα απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα στο Κοινοβούλιο της Πολωνίας, όταν βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος της αντιπολίτευσης κατηγόρησε στο Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Μέση Ανατολή, σηκώνοντας μια ισραηλινή σημαία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αυτό το οποίο έκανε «αίσθηση» και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων είναι η αντικατάσταση του «Άστρου του Δαβίδ» με τη ναζιστική σβάστικα.

Ο Κόνραντ Μπέρκοβιτς, βουλευτής του κόμματος Konfederacja, κατηγόρησε τον IDF ότι χρησιμοποίησε βόμβες φωσφόρου στη Μέση Ανατολή και περιέγραψε λεπτομερώς τους σοβαρούς τραυματισμούς, το βάσανο και τους θανάτους δεκάδων χιλιάδων γυναικών και παιδιών που προκλήθηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο, από αυτό το είδος πυρομαχικών.

{https://x.com/dana916/status/2044047062694596753}

Τον Μάρτιο, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χρησιμοποίησε παράνομα λευκό φώσφορο σε κατοικημένες περιοχές στον νότιο Λίβανο αμέσως μετά την έναρξη της επίθεσής του κατά της Χεζμπολάχ, ισχυρισμούς που ο ισραηλινός στρατός δήλωσε τότε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει.

«Το Ισραήλ διαπράττει μπροστά στα μάτια μας μια γενοκτονία ιδιαίτερης σκληρότητας», δήλωσε ο Μπέρκοβιτς, προτού συγκρίνει το Ισραήλ με ένα γερμανικό «νέο Τρίτο Ράιχ» και υψώσει την επίμαχη σημαία. Η κίνησή του προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με βουλευτές να εξαγριώνονται απέναντι στον Μπέρκοβιτς και τον πρόεδρο της Βουλής να χαρακτηρίζει αδικαιολόγητη την κίνησή του.

{https://x.com/KonradBerkowicz/status/2043983287513645088}

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση αντίδραση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Πολωνία. «Ντροπή σας! Ίσως κι εσείς να έχετε παρατηρήσει ότι εμείς οι Εβραίοι δεν εκφοβιζόμαστε πλέον τόσο εύκολα, έτσι δεν είναι; Αμυνόμαστε με όλη μας τη δύναμη, χωρίς να δικαιολογούμαστε», έγραψε ο Τομ Ρόουζ, Εβραίος ο ίδιος, σε ανάρτηση στο X. «Στεκόμαστε στο πλευρό των φίλων μας και ξέρουμε πώς να πολεμάμε και να νικάμε τους εχθρούς μας!!!», πρόσθεσε.

Ο Ρόουζ συμμετείχε σήμερα στην «Πορεία των Επιζώντων», μια ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιείται στον χώρο του πρώην ναζιστικού στρατοπέδου θανάτου Άουσβιτς-Μπίρκεναου στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Το Άουσβιτς ήταν το μεγαλύτερο από τα στρατόπεδα εξόντωσης που έχτισε η ναζιστική Γερμανία στην κατεχόμενη Πολωνία και έχει γίνει σύμβολο του Ολοκαυτώματος, κατά τη διάρκεια του οποίου σκοτώθηκαν έξι εκατομμύρια Εβραίοι. Ένα εκατομμύριο Εβραίοι και περισσότεροι από 100.000 μη Εβραίοι δολοφονήθηκαν εκεί μεταξύ 1940 και 1945.

{https://x.com/USAmbPoland/status/2044002889517924408}