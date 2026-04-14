Η Μόσχα παίρνει αποστάσεις από τον Βίκτορ Όρμπαν, μετά την εκλογική ήττα.

Το Κρεμλίνο εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, φαίνεται ανοιχτός για ρεαλιστικό διάλογο, καθώς η Μόσχα υιοθετεί στάση αναμονής, μετά την εκλογική ήττα του στενότερου εταίρου της στην Ευρώπη, του Βίκτορ Όρμπαν.

«Προς το παρόν, μπορούμε να σημειώσουμε με ικανοποίηση, από όσο μπορούμε να καταλάβουμε, την προθυμία του να εμπλακεί σε ρεαλιστικό διάλογο», δήλωσε σήμερα, Τρίτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφερόμενος στον Πέτερ Μαγιάρ. «Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει αμοιβαία προθυμία από την πλευρά μας και στη συνέχεια θα μπορούμε να προχωρήσουμε ακολουθώντας τα συγκεκριμένα βήματα που θα κάνει η νέα ουγγρική κυβέρνηση», συμπλήρωσε.

Τη Δευτέρα, η Μόσχα δεν συνεχάρη τον Μαγιάρ για την εκλογική νίκη του. Αντί για αυτό, ο Πεσκόφ κατέστησε σαφές πως πλέον η Ουγγαρία δεν απολαμβάνει ειδικό καθεστώς και πλέον εμπίπτει στην κατηγορία των «μη φιλικών χωρών», μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως, το εύρος της ήττας του Όρμπαν δεν άφησε στη Μόσχα άλλη επιλογή παρά να αναγνωρίσει την απώλεια ενός βασικού εταίρου στην Ευρώπη. «Η Ουγγαρία έκανε την επιλογή της. Σεβόμαστε αυτή την επιλογή», είπε ο Πεσκόφ τη Δευτέρα.

Η Μόσχα φαίνεται να υποβαθμίζει την απώλεια ενός συμμάχου- κλειδί στην Ευρώπη, υιοθετώντας στάση παρόμοια με εκείνη μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ. Τότε, το Κρεμλίνο έσπευσε να πάρει αποστάσεις από τον Άσαντ, ενώ επεδίωκε να διατηρήσει όποια επιρροή μπορούσε στη νέα ηγεσία της Συρίας. «Δεν ήμασταν ποτέ φίλοι με τον Όρμπαν», είπε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή στον διάλογο και την οικοδόμηση καλών, αμοιβαία επωφελών σχέσεων με τη Βουδαπέστη.

Στις πρώτες του δηλώσεις, τη Δευτέρα, ο Μαγιάρ έδειξε ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται μια δραματική ρήξη με τη Ρωσία. Επεσήμανε ότι η Ουγγαρία θα διατηρήσει μια ρεαλιστική εξωτερική πολιτική, συνεχίζοντας να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και παραμένοντας επιφυλακτική με την Ουκρανία, ενώ θα επιδιώκει να εξισορροπήσει τη σχέση της με τη Δύση. «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία», είπε στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε ότι η Ουγγαρία θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να προχωρήσει στις εισαγωγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τη Ρωσία.

Ο νέος πρωθυπουργός παραλαμβάνει μια ουγγρική οικονομία που αντιμετωπίζει δυσκολίες και παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τη Ρωσία, η οποία παρέχει πάνω από το 80% του φυσικού αερίου και του αργού πετρελαίου. «Η Ρωσία θα είναι εκεί. Η Ουγγαρία θα είναι εδώ. Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διαφοροποιηθούμε», είπε ο Μαγιάρ.

Πάντως, έχει καταστήσει σαφές πως δεν τον ενδιαφέρει να διαδραματίσει τον ρόλο που είχε ο Όρμπαν για τον Πούτιν. Κυρίως, δεν άφησε περιθώριο ερμηνειών σε ό,τι αφορά την άποψή του για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Αν τηλεφωνήσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, θα σηκώσω το τηλέφωνο. Αν μιλούσαμε, θα του έλεγα ότι θα ήταν καλό να σταματήσουν οι σκοτωμοί έπειτα από τέσσερα χρόνια και να τερματίσει τον πόλεμο».

Αυτό σηματοδοτεί σημαντική διαφορά από τη ρητορική του Όρμπαν για τον πόλεμο. Επί χρόνια, ο Όρμπαν και ο Πούτιν δεν έκρυβαν τον αμοιβαίο θαυμασμό- και τη χρησιμότητα του ενός για τον άλλον. Από την έναρξη του πολέμου, συστηματικά η Ουγγαρία εργαζόταν για την άμβλυνση της αντίδρασης της ΕΕ, πιέζοντας για πιο αδύναμες κυρώσεις, μπλοκάροντας επανειλημμένα τη βοήθεια προς το Κίεβο και πιο πρόσφατα ασκώντας βέτο για το ευρωπαϊκό δάνειο ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ που χρειάζεται επειγόντως η Ουκρανία για να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα. Πίσω από κλειστές πόρτες, σύμφωνα με τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουν διαρρεύσει, ο Όρμπαν είχε φτάσει στο σημείο να πει στον Ρώσο πρόεδρο «είμαι στις υπηρεσίες σας».

Με πληροφορίες από Guardian