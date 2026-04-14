«Σύνολο Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, Ρωσόφιλης Δεξιάς και Ακροδεξιάς: 97,33%» επισημαίνει πανηγυρίζοντας ο υπουργός Υγείας.

Γιατί ...«πανηγυρίζει ο Άδωνις και χαμογελά πατέρα» για τις εκλογές στην Ουγγαρία;

Πρώτον, για τα ποσοστά ...υπαρκτού σοσιαλισμού που πέτυχε -αν αθροιστούν όλες οι συνιστώτες της- η δεξιά της χώρας. Κοντά στο 97,33% με τους υπολογισμούς του Άδωνι.

Αλλά και γιατί στη Βουλή της Ουγγαρίας δεν θα υπάρχει ούτε ένας βουλευτής της Αριστεράς.

Και στο ένα και στο άλλο ο υπουργός Υγείας έχει δίκιο από τη δική του σκοπιά.

Άλλοι πρέπει να προβληματιστούν. Σε όλη την Ευρώπη- και βεβαίως και στη χώρα μας.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη έχει ως εξής:

«Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία, έχει δύο σημαντικές παραμέτρους που αξίζει να επισημανθούν.

Η πρώτη βεβαίως, είναι η ήττα του εκλεκτού του Πούτιν και του φίλου του Ερντογάν. Κάθε σοβαρός Δεξιός στην Ελλάδα και μόνον για αυτά του τα δύο χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι χαρούμενος.

Η δεύτερη, έχει να κάνει με την απουσία αριστερού κόμματος από την νέα βουλή της Ουγγαρίας!

Ειδικότερα, με καταμετρημένο το 98,93% των ψήφων, το κεντροδεξιό κόμμα Tisza, έλαβε ποσοστό 53,07%, το δεξιό κόμμα του Ορμπάν, Fidesz, έλαβε 38,43% και το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazank έλαβε 5,83%.

Σύνολο Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, Ρωσόφιλης Δεξιάς και Ακροδεξιάς: 97,33%.

Στις εκλογές, συμμετείχε κι ένα κεντροαριστερό κόμμα, το οποίο έλαβε 1,16%, ενώ το αριστερό Ουγγρικό Εργατικό Κόμμα 0,….%.

70 χρόνια μετά την ουγγρική επανάσταση του 1956 με τον Imre Nagy και 35 μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων, η αριστερά στην Ουγγαρία είναι ανύπαρκτη!».

Είπαμε, από τη δική του πολιτική και ιδεολογική σκοπιά ο υπουργός Υγείας καλά κάνει και πανηγυρίζεται. Το ερώτημα αν αυτοί που πρέπει να προβληματίζονται το πράττουν ή ούτε τώρα καταλαβαίνουν τίποτε;

Β.Σκ.