Γιατί ...«πανηγυρίζει ο Άδωνις και χαμογελά πατέρα» για τις εκλογές στην Ουγγαρία;
Πρώτον, για τα ποσοστά ...υπαρκτού σοσιαλισμού που πέτυχε -αν αθροιστούν όλες οι συνιστώτες της- η δεξιά της χώρας. Κοντά στο 97,33% με τους υπολογισμούς του Άδωνι.
Αλλά και γιατί στη Βουλή της Ουγγαρίας δεν θα υπάρχει ούτε ένας βουλευτής της Αριστεράς.
Και στο ένα και στο άλλο ο υπουργός Υγείας έχει δίκιο από τη δική του σκοπιά.
Άλλοι πρέπει να προβληματιστούν. Σε όλη την Ευρώπη- και βεβαίως και στη χώρα μας.
Η ανάρτηση Γεωργιάδη έχει ως εξής:
«Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία, έχει δύο σημαντικές παραμέτρους που αξίζει να επισημανθούν.
Η πρώτη βεβαίως, είναι η ήττα του εκλεκτού του Πούτιν και του φίλου του Ερντογάν. Κάθε σοβαρός Δεξιός στην Ελλάδα και μόνον για αυτά του τα δύο χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι χαρούμενος.
Η δεύτερη, έχει να κάνει με την απουσία αριστερού κόμματος από την νέα βουλή της Ουγγαρίας!
Ειδικότερα, με καταμετρημένο το 98,93% των ψήφων, το κεντροδεξιό κόμμα Tisza, έλαβε ποσοστό 53,07%, το δεξιό κόμμα του Ορμπάν, Fidesz, έλαβε 38,43% και το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazank έλαβε 5,83%.
Σύνολο Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, Ρωσόφιλης Δεξιάς και Ακροδεξιάς: 97,33%.
Στις εκλογές, συμμετείχε κι ένα κεντροαριστερό κόμμα, το οποίο έλαβε 1,16%, ενώ το αριστερό Ουγγρικό Εργατικό Κόμμα 0,….%.
70 χρόνια μετά την ουγγρική επανάσταση του 1956 με τον Imre Nagy και 35 μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων, η αριστερά στην Ουγγαρία είναι ανύπαρκτη!».
Είπαμε, από τη δική του πολιτική και ιδεολογική σκοπιά ο υπουργός Υγείας καλά κάνει και πανηγυρίζεται. Το ερώτημα αν αυτοί που πρέπει να προβληματίζονται το πράττουν ή ούτε τώρα καταλαβαίνουν τίποτε;
Β.Σκ.