Συμβουλές για μακροζωία δίνει η Μπέτι Μόρις, μία γυναίκα 101 ετών που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να κολυμπάει και να οδηγεί.

Στα 101 της χρόνια, η Μπέτι Μόρις εξακολουθεί να βρίσκει χρόνο για μάθημα Zumba κάθε Σάββατο, ακόμη κι αν χρειάζεται να κρατιέται από μια καρέκλα ενώ κάνει τις ασκήσεις. Η αιωνόβια από το Τζάκσον του Μίσιγκαν κολυμπά επίσης σχεδόν κάθε μέρα στο YMCA, ψήνει σπιτικό ψωμί και συνεχίζει να οδηγεί μόνη της μέσα στην πόλη.

«Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα χωρίς το Y», λέει η Μόρις στο TODAY.com. «Κάθε φορά που κάποιος με ρωτά γιατί έζησα τόσο πολύ, λέω: “Η γυμναστική στο Y.”»

Γεννημένη στις 13 Μαΐου 1925, η Μόρις γιόρτασε πρόσφατα τα 101α γενέθλιά της στο Jackson YMCA. Η κόρη της, Σου Κοντίνο, οργάνωσε ένα πάρτι γι’ αυτήν και κάλεσε όλους τους ανθρώπους που αποτελούν μέρος της ζωής της Μόρις.

«Της αρέσει να βρίσκεται κοντά σε άλλους ανθρώπους», λέει η Κοντίνο. «Στην εκκλησία ή σε οποιαδήποτε συγκέντρωση, είναι πολύ κοινωνική και κάπως φωτίζει τον χώρο.»

Οι μέρες της Μόρις είναι γεμάτες με τις αγαπημένες της δραστηριότητες. Ξεκινά τα πρωινά της με σταυρόλεξα λέξεων, ξαναδιαβάζοντας ρομαντικά μυθιστορήματα που συλλέγει από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, και πηγαίνει στην πισίνα όποτε μπορεί.

«Πρέπει να έχω λίγη ρομαντική διάθεση», λέει γελώντας για τις αναγνωστικές της συνήθειες. «Αυτός είναι όλος ο ρομαντισμός που μπορώ να έχω στη ζωή μου. Κανείς δεν είναι πια στην ηλικία μου!»

Το χιούμορ της Μόρις βγαίνει φυσικά, όπως και η θετική της στάση. Εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει τη ζωή με ευγνωμοσύνη και σκοπό.

«Ζω κάθε μέρα με μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη. Είμαι πάντα χαρούμενη», λέει η Μόρις.

Παρακάτω, η Μόρις αποκαλύπτει τις συνήθειες μακροζωίας στις οποίες αποδίδει το γεγονός ότι έζησε πάνω από 100 χρόνια και συνεχίζει να απολαμβάνει κάθε μέρα.

Να παραμένεις δραστήριος

Η Μόρις κολυμπά εδώ και περίπου 40 χρόνια. Ξεκίνησε να το κάνει συστηματικά όταν συνόδευσε μια φίλη που ήθελε να εντάξει την άσκηση στο νερό στην καθημερινότητά της. Αυτό που άρχισε στο ρηχό μέρος της πισίνας σύντομα έγινε η αγαπημένη δραστηριότητα της Μόρις και μια καθημερινή συνήθεια.

«Το νερό δεν κάνει διακρίσεις», λέει. «Μέσα στην πισίνα, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.»

Παρακολουθεί επίσης μαθήματα Zumba στο YMCA και κάνει βόλτες σε εξωτερικούς χώρους με την κόρη της. Κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω COVID, οι δυο τους περνούσαν ώρες περπατώντας στα μονοπάτια του Τζάκσον για να παραμένουν δραστήριες.

Η Μόρις λέει επίσης ότι ακόμα και μόνο το να μπει στο κτίριο του YMCA μετρά ως άσκηση.

«Ανεβαίνω τα σκαλιά και πρέπει να σταματήσω στον πρώτο διάδρομο για να ξεκουραστώ ένα λεπτό», εξηγεί. «Μετά πηγαίνω στον επόμενο διάδρομο και ξεκουράζομαι ξανά.»

Παρόλα αυτά, πηγαίνει στο YMCA κάθε μέρα.

Βρες χαρά μέσα από την κοινότητα

Είτε συζητά με άλλους κολυμβητές, είτε πηγαίνει στην εκκλησία, είτε θυμάται τα ονόματα σχεδόν όλων όσων γνωρίζει, η Μόρις πιστεύει ότι η κοινωνικότητα έχει σημασία.

Οι άνθρωποι στο YMCA της λένε συχνά ότι αποτελεί έμπνευση για εκείνους, αλλά η ίδια λέει ότι το συναίσθημα είναι αμοιβαίο.

Η κόρη της λέει ότι η Μόρις έχει απίστευτη μνήμη για ονόματα και κάνει τους πάντες να νιώθουν ξεχωριστοί όταν τους χαιρετά προσωπικά.

«Πηγαίνει σε όλους στην πισίνα για να μάθει το όνομά τους αν δεν τους γνωρίζει, και μετά πραγματικά το θυμάται», είπε η κόρη της Μόρις.

Διατήρησε θετική στάση

Η Μόρις λέει ότι μία από τις σημαντικότερες φιλοσοφίες της ζωής της είναι απλή: να είσαι ευγνώμων.

«Ο χρυσός κανόνας είναι να ζεις κάθε μέρα με μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη.»

Η οικογένειά της συμφωνεί ότι η αισιοδοξία της ξεχωρίζει. Ακόμα κι όταν προκύπτουν δυσκολίες, η Μόρις σπάνια εστιάζει στα αρνητικά.

«Είναι καλό να παραμένεις θετικός!» λέει η Μόρις.

Να επιτρέπεις στον εαυτό σου μικρές απολαύσεις

Στην ηλικία της, η Μόρις δεν είναι υπερβολικά αυστηρή με το φαγητό. Ναι, απολαμβάνει τα φρούτα και τα λαχανικά της, αλλά λατρεύει επίσης το ψωμί με άφθονο βούτυρο και μαρμελάδα φράουλα που φτιάχνει η ανιψιά της.

Μία λιχουδιά ξεχωρίζει πάνω απ’ όλες: «Λατρεύω το φοντάν με φυστικοβούτυρο!» λέει η Μόρις.

Επίσης, συνεχίζει να ψήνει σπιτικό ψωμί κάθε εβδομάδα, χρησιμοποιώντας μια παλιά συνταγή της Tupperware που έχει τελειοποιήσει με τα χρόνια.

πηγή: today