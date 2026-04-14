Ο Πέτερ Μάγιαρ αποσκοπεί σε ισορροπία μεταξύ ΕΕ, ΝΑΤΟ και Ρωσίας, με τη Μόσχα να δηλώνει έτοιμη για συνομιλίες.

Θετικά βλέπει το Κρεμλίνο το γεγονός ότι ο εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, φαίνεται διατεθειμένος να προχωρήσει σε έναν πραγματιστικό διάλογο με τη Ρωσία, ξεκαθαρίζοντας ότι η στάση της Μόσχας θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες κινήσεις της νέας κυβέρνησης.

Σκληροπυρηνικοί κύκλοι στη Ρωσία εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την ήττα του Βίκτορ Όρμπαν, στενού συμμάχου της Μόσχας, ο οποίος ηττήθηκε στις εκλογές του Σαββατοκύριακου από τον κεντροδεξιό αντίπαλό του, Μάγιαρ. Ωστόσο, το Κρεμλίνο έσπευσε να δηλώσει ότι είναι έτοιμο να προχωρήσει σε συνομιλίες με τη νέα ηγεσία της χώρας.

«Προς το παρόν, μπορούμε να σημειώσουμε με ικανοποίηση, απ’ όσο κατανοούμε, την πρόθεσή του Μάγιαρ να εμπλακεί σε έναν πραγματιστικό διάλογο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ. «Από την πλευρά μας υπάρχει αντίστοιχη διάθεση και θα καθορίσουμε τη στάση μας με βάση τα συγκεκριμένα βήματα της νέας ουγγρικής κυβέρνησης».

Η Ρωσία προμηθεύει την Ουγγαρία με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ενώ κατασκευάζει και νέο πυρηνικό σταθμό νότια της Βουδαπέστης. Ο Όρμπαν είχε φανεί χρήσιμος στη Μόσχα, καθώς συχνά αντιτασσόταν στις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, διαφωνούσε με την ένταξη του Κιέβου στην Ένωση και είχε μπλοκάρει δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Από την άλλη, ο Μάγιαρ έχει υιοθετήσει φιλοευρωπαϊκή και φιλονατοϊκή ρητορική, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι θα χρειαστεί να διατηρήσει επαφές με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς και να συνεχίσει προς το παρόν τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, παρά τις συζητήσεις για διαφοροποίηση και επανεξέταση των σχετικών συμφωνιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες του Reuters