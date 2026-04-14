«Είναι πολύ διαφορετική από ό,τι πίστευα», είπε ο Τραμπ για τη Μελόνι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξέσπασε κατά της Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την Ιταλίδα πρωθυπουργό, ενώ τα έβαλε ξανά με τον πάπα Λέοντα, λόγω των επικρίσεων του ποντίφικα για τον πόλεμο στο Ιράν. Λίγη ώρα αργότερα, εξαπέλυσε νέα πυρά και κατά της Βρετανίας.

Χθες, η πρωθυπουργός της Ιταλίας χαρακτήρισε απαράδεκτη την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου κατά του πάπα Λέοντα. «Εκείνη είναι απαράδεκτη, επειδή δεν την ενδιαφέρει αν το Ιράν έχει πυρηνικά όπλα και για το ότι θα ανατίναζε την Ιταλία σε δύο λεπτά αν είχε την ευκαιρία», απάντησε ο Τραμπ μέσω δηλώσεών του στην Corriere della Sera.

«Η Τζόρτζια Μελόνι δεν θέλει να μας βοηθήσει στον πόλεμο. Είμαι σοκαρισμένος», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος και δήλωσε ότι έχει πολύ καιρό να μιλήσει με την Ιταλίδα πρωθυπουργό.

«Δεν θέλει να μας βοηθήσει με το ΝΑΤΟ, δεν θέλει να μας βοηθήσει να ξεφορτωθούμε τα πυρηνικά όπλα. Είναι πολύ διαφορετική από ό,τι πίστευα», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος πριν από ένα μήνα, μιλώντας στην ίδια ιταλική εφημερίδα, περιέγραφε τη Μελόνι ως φίλη και σπουδαία ηγέτιδα, η οποία θέλει πάντα να βοηθήσει. «Δεν είναι πλέον ο ίδιος άνθρωπος και η Ιταλία δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια χώρα», δήλωσε σήμερα.

«Αρέσει στον κόσμο το γεγονός ότι δεν κάνει τίποτα για να πάρει πετρέλαιο; Αρέσει σε κάποιον αυτό; Δεν μπορώ να το φανταστώ. Είμαι σοκαρισμένος μαζί της. Νόμιζα ότι ήταν γενναία, αλλά έκανα λάθος», συνέχισε την επίθεση στη Μελόνι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο πάπας δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει στο Ιράν»

Στις ίδιες δηλώσεις, επιτέθηκε ξανά στον πάπα, λέγοντας ότι «δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει στο Ιράν». Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο ποντίφικας «δεν καταλαβαίνει» πως το Ιράν αποτελεί πυρηνική απειλή και «δεν θα έπρεπε να μιλάει για τον πόλεμο, επειδή δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει. Δεν καταλαβαίνει ότι τον προηγούμενο μήνα δολοφονήθηκαν 42.000 διαδηλωτές στο Ιράν».

Η μετανάστευση «σκοτώνει την Ιταλία και όλη την Ευρώπη», είπε ξανά. «Πληρώνουν το υψηλότερο ενεργειακό κόστος στον κόσμο και δεν είναι έτοιμοι να δώσουν μάχη για τα Στενά του Ορμούζ, από όπου την παίρνουν. Εξαρτώνται από τον Ντόναλντ Τραμπ για να τα κρατήσει ανοιχτά», συμπλήρωσε.

Όσο για την εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε: «Ήταν φίλος μου, δεν ήταν δικές μου εκλογές, αλλά ήταν φίλος μου, ένας καλός άνθρωπος. Έκανε καλή δουλειά στη μετανάστευση. Δεν άφησε ανθρώπους να έρθουν και να καταστρέψουν τη χώρα του, όπως έκανε η Ιταλία».

Πυρά Τραμπ κατά Βρετανίας

Λίγο μετά τις δηλώσεις κατά της Μελόνι, ο Τραμπ εξαπέλυσε νέα πυρά κατά της Βρετανίας, σχετικά με τη στρατηγική των γεωτρήσεων στη Βόρεια Θάλασσα.

«Η Ευρώπη είναι απεγνωσμένη για ενέργεια και παρόλα αυτά η Βρετανία αρνείται να “ανοίξει” το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας, ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο. Τραγικό!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

«Το Αμπερντίν θα έπρεπε να αναπτύσσεται. Η Νορβηγία πουλά το δικό της πετρέλαιο Βόρειας Θάλασσας στη Βρετανία σε διπλάσια τιμή. Βγάζουν μια περιουσία», συμπλήρωσε και τόνισε ότι η Βρετανία «που είναι σε καλύτερη θέση στη Βόρεια Θάλασσα» για σκοπούς ενέργειας σε σύγκριση με τη Νορβηγία, θα έπρεπε να κάνει γεωτρήσεις, χρησιμοποιώντας την αγαπημένη του φράση «drill, baby, drill». «Είναι απολύτως τρελό ότι δεν το κάνουν… και όχι άλλες ανεμογεννήτριες», κατέληξε.

Η Μελόνι ανέστειλε την αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ

Νωρίτερα σήμερα, η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε πως η Ιταλία ανέστειλε την αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ. Η κυβέρνηση της Ιταλίας ήταν από τους στενότερους φίλους του Ισραήλ στην Ευρώπη, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες έχει επικρίνει τις επιθέσεις στον Λίβανο, με τους εκατοντάδες νεκρούς και τους χιλιάδες τραυματίες.

«Όταν υπάρχουν πράγματα με τα οποία δεν συμφωνούμε, ενεργούμε ανάλογα», δήλωσε η Μελόνι. «Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση, η κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει την αυτόματη ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πηγή του Reuters, η Μελόνι πήρε την απόφαση τη Δευτέρα, μαζί με τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, Αντόνιο Ταγιάνι και Γκουίντο Κροσέτο και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι.

Το Ισραήλ επιχείρησε να υποβαθμίσει αυτή την εξέλιξη. «Δεν έχουμε συμφωνία για την ασφάλεια με την Ιταλία. Έχουμε ένα μνημόνιο κατανόησης εδώ και πολλά χρόνια, που ποτέ δεν είχε ουσιαστικό περιεχόμενο. Αυτό δεν θα επηρεάσει την ασφάλεια του Ισραήλ», ανέφερε ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Πρόκειται για μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε το 2003 η κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2006 και προέβλεπε αυτόματη ανανέωση κάθε πέντε χρόνια, εκτός αν αποσυρόταν μία από τις δύο πλευρές. Καλύπτει τομείς όπως οι προμήθειες, η εκπαίδευση και «η εισαγωγή, εξαγωγή και η διαμετακόμιση αμυντικού και στρατιωτικού εξοπλισμού».

Με πληροφορίες από ANSA, Reuters