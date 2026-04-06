Αναλυτικά όλες οι αλλαγές για το Fuel Pass.

Αλλάζει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το Fuel Pass μετά το φιάσκο με τις αιτήσεις.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα «κράσαρε» από τη μαζική είσοδο των πολιτών. Πλέον, οι αιτήσεις δεν θα υποβάλλονται ελεύθερα για όλους, αλλά με «κόφτη» το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Στην πλατφόρμα υπάρχει σχετική ενημέρωση όπου αναφέρεται πως «Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των αιτήσεων και η αποφυγή καθυστερήσεων λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας, η εφαρμογή θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των δικαιούχων, ως εξής:

- Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.

- Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

- Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

«Κράσαρε» η πλατφόρμα για το Fuel Pass

Η πλατφόρμα ήταν προγραμματισμένο να ανοίξει στις 17:00 τη Μεγάλη Δευτέρα, ωστόσο τέθηκε σε λειτουργία νωρίτερα, στις 16:24. Όσοι πολίτες ενημερώθηκαν άμεσα και εισήλθαν από νωρίς στην εφαρμογή, κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς προβλήματα. Λίγο αργότερα όμως, όταν η πλειονότητα των δικαιούχων προσπάθησε να συνδεθεί την προγραμματισμένη ώρα, η μαζική είσοδος χρηστών οδήγησε σε «κρασάρισμα» της πλατφόρμας.

Τα προβλήματα παρουσιάστηκαν λίγο μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας vouchers.gov.gr για το νέο Fuel Pass, καθώς η εφαρμογή δεν άντεξε τον μεγάλο όγκο αιτήσεων και τέθηκε εκτός λειτουργίας λίγα λεπτά μετά την ενεργοποίησή της.

Η αυξημένη ζήτηση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η πληρωμή της επιδότησης πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης, με στόχο πολλοί πολίτες να λάβουν τα χρήματα πριν από τις γιορτές του Πάσχα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου, όσοι υποβάλουν αίτηση έως και το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης θα δουν τα χρήματα στη ψηφιακή κάρτα ή στον τραπεζικό τους λογαριασμό πριν το Πάσχα. Αντίθετα, όσοι υποβάλουν αίτηση τη Μεγάλη Τετάρτη θα επηρεαστούν από την τραπεζική αργία της Μεγάλης Παρασκευής και της Δευτέρας του Πάσχα, με αποτέλεσμα η πίστωση να πραγματοποιηθεί την Τρίτη του Πάσχα.

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας Fuel Pass για το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου διαμορφώνεται στα 60 ευρώ για αυτοκίνητα σε νησιωτικές περιοχές και 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ για τις μοτοσικλέτες ανέρχεται σε 35 ευρώ για τα νησιά και 30 ευρώ για την υπόλοιπη χώρα. Τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει διαθέσιμο στην ψηφιακή κάρτα έως το τέλος Ιουλίου.