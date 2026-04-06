«Αθηναίοι» ή «Επαρχιώτες» θα κερδίσουν τη σημερινή ασυλία του Survivor.

Στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor, οι «Αθηναίοι» βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων, με την ψηφοφορία να φέρνει την Μαντίσα Τσότα στο στόχαστρο.

Οι κόκκινοι ήταν εκείνοι που έχασαν το πρώτο αγώνισμα ασυλία της εβδομάδας, ενώ το συμβούλιο πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα αυξημένη ένταση.

Η Μαντίσα, ως πρώτη υποψήφια της εβδομάδας, έκανε λόγο για «συζητήσεις πίσω από την πλάτη» της, ενώ ο Νίκος, βρέθηκε να συζητά μαζί της για να της ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια, είχε μία διαφορετική εκδοχή στην ιστορία της.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής 5 Απριλίου η Αριάδνη έριξε τα πυρά της προς το πρόσωπό της Μαντίσα, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Προφανώς, όταν πας και λες για έναν άνθρωπο ότι δεν τον κάνεις παρέα γιατί δουλεύει νύχτα… Εγώ δεν ντρέπομαι, αυτό είναι ρατσιστικό… Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Θα έπρεπε να προσέχει τα λόγια της, γιατί εκτίθεται στον κόσμο. Όταν μας είπε ψεύτες μάλλον είχε έναν καθρέπτη μπροστά της… Η Μαντίσα μάλλον δεν έχει συναίσθηση των πράξεών της. Της αρέσει να θυματοποιείται. Απλά είναι πολύ χαμηλά το επίπεδό της, δεν μπορώ να φτάσω εκεί κάτω…».

Survivor – Στο επίκεντρο η Μαντίσα

Στο σημερινό επεισόδιο, Δευτέρα 6 Απριλίου, οι «Αθηναίοι» συζητούν τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών, ενώ έρχεται και η οριστική ρήξη της σχέσης μεταξύ Μαντίσας και Νίκου.

Ο Benzy, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όλο αυτό που έχει γίνει με τη Μαντίσα δεν το γουστάρω καθόλου, αλλά το έκανε μόνη της. ήξερα ότι η ομάδα θα ψηφίσει τη Μαντίσα… Λόγω στρατηγικής θα μιλάω μαζί της, αλλά τώρα δεν μπορώ, έχω πονοκέφαλο. Τώρα θέλω να της μιλήσω για να ξέρω τι της είπε ο Νίκος».

Παράλληλα, η σχέση του Νίκου με τη Μαντίσα, φαίνεται να έχει δεχθεί ένα οριστικό πλήγμα, με τους δύο παίκτες να έρχονται σε ρήξη.

Ο Νίκος, μιλώντας στη Μαντίσα, δήλωσε ότι δεν μπορεί να την υποστηρίξει πλέον, καθώς επιλέγει να λέει μόνο την αλήθεια.

Από την πλευρά της, η Μαντίσα, μιλώντας στην κάμερα δήλωσε:

«Το Νίκο μου τον φέρατε για να με τρελάνει εδώ. Για να καταλάβω! Έχει έρθει και έχουμε κάνει συζητήσεις. Μόνος του ήρθε να μου μιλήσεις. Μόνος του μου είπε για το Δημήτρη και την Αριάδνη. Μία βγαίνει και λέει ότι έχει κάνει βλακεία και την άλλη ότι παίζει θέατρο. Ας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ έχω κουραστεί..».

