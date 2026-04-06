Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις στο fuel pass καθώς η πλατφόρμα του gov.gr αναμένεται να ανοίξει το απόγευμα.

Σήμερα, γύρω στις 17:00 το απόγευμα, ανοίγει η πλατφόρμα για το Fuel Pass, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ανέφερε ότι η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται γρήγορα, με την επιδότηση να καταβάλλεται στον δικαιούχο μέσα σε 48 ώρες.

Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet, όπου ο πολίτης δηλώνει το ΑΦΜ και το όχημα που επιθυμεί να επιδοτηθεί. Η έγκριση ή απόρριψη γίνεται άμεσα, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, τα οποία ορίζονται έως 35.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Όσοι υποβάλουν αίτηση σήμερα, αναμένεται να πληρωθούν εντός 48 ωρών, πιθανότατα τη Μεγάλη Τετάρτη. Αντίστοιχα, αιτήσεις που θα γίνουν τη Μεγάλη Τρίτη εκτιμάται ότι θα πληρωθούν πριν το Πάσχα, πιθανότατα τη Μεγάλη Πέμπτη. Ωστόσο, για αιτήσεις από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, οι πληρωμές θα καθυστερήσουν και θα πραγματοποιηθούν μετά την Τρίτη του Πάσχα, λόγω των αργιών και της τραπεζικής διακοπής λειτουργίας.

Ο κ. Τσάπαλος σημείωσε ότι το σύστημα είναι πλήρως έτοιμο να ανταποκριθεί ακόμη και σε αυξημένο αριθμό αιτήσεων. Για να είναι κάποιος δικαιούχος, το όχημα πρέπει να είναι δηλωμένο στο όνομά του, ασφαλισμένο και με πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας.

Η επιδότηση ανέρχεται σε 25 ευρώ για τον Απρίλιο και 25 ευρώ για τον Μάιο, με επιπλέον ενίσχυση για κατοίκους νησιωτικών περιοχών. Το πλήρες ποσό δίνεται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, ενώ σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό μειώνεται κατά 10 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, συγκρίνοντας το μέτρο με άλλες χώρες, ανέφερε ότι η Ελλάδα επιδοτεί τη βενζίνη με 36 λεπτά το λίτρο (ή 43 λεπτά για νησιά), ποσό υψηλότερο από την Ισπανία, ενώ στο ντίζελ η επιδότηση φτάνει τα 20 λεπτά, κοντά στα 23 λεπτά που ισχύουν στην Ισπανία.