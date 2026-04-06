Προβλήματα παρουσιάστηκαν με το άνοιγμα της πλατφόρμας vouchers.gov.gr για το νέο Fuel Pass, καθώς η εφαρμογή δεν άντεξε τον μεγάλο όγκο αιτήσεων και τέθηκε εκτός λειτουργίας λίγα λεπτά μετά την ενεργοποίησή της.

Η πλατφόρμα ήταν προγραμματισμένο να ανοίξει στις 17:00, ωστόσο τέθηκε σε λειτουργία νωρίτερα, στις 16:24. Όσοι πολίτες ενημερώθηκαν άμεσα και εισήλθαν από νωρίς στην εφαρμογή, κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς προβλήματα. Λίγο αργότερα όμως, όταν η πλειονότητα των δικαιούχων προσπάθησε να συνδεθεί την προγραμματισμένη ώρα, η μαζική είσοδος χρηστών προκάλεσε πτώση της πλατφόρμας.

Η αυξημένη ζήτηση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η πληρωμή της επιδότησης πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης, με στόχο πολλοί πολίτες να λάβουν τα χρήματα πριν από τις γιορτές του Πάσχα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου, όσοι υποβάλουν αίτηση έως και το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης θα δουν τα χρήματα στη ψηφιακή κάρτα ή στον τραπεζικό τους λογαριασμό πριν το Πάσχα. Αντίθετα, όσοι υποβάλουν αίτηση τη Μεγάλη Τετάρτη θα επηρεαστούν από την τραπεζική αργία της Μεγάλης Παρασκευής και της Δευτέρας του Πάσχα, με αποτέλεσμα η πίστωση να πραγματοποιηθεί την Τρίτη του Πάσχα.

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας Fuel Pass για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου διαμορφώνεται στα 60 ευρώ για αυτοκίνητα σε νησιωτικές περιοχές και 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ για τις μοτοσικλέτες ανέρχεται σε 35 ευρώ για τα νησιά και 30 ευρώ για την υπόλοιπη χώρα. Τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει διαθέσιμο στην ψηφιακή κάρτα έως το τέλος Ιουλίου.