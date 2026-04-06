Η επίδρασή της τεστοστερόνης στους μυς δεν αφορά απλώς στην ποσότητα, αλλά στο πώς το σώμα αντιδρά.

Μία ιδέα που έχει φανατικούς οπαδού λέει πως η «ενίσχυση» της τεστοστερόνης με τις κατάλληλες προσαρμογές στη διατροφή, δηλαδή, αύξηση τροφών πλούσιων σε ψευδάργυρο και μαγνήσιο, μπορεί να βοηθήσει κάποιον να «χτίσει» μυς πιο γρήγορα. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Η τεστοστερόνη είναι μια ανδρογόνος ορμόνη, που παίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη, ιδιαίτερα στα αγόρια κατά την εφηβεία. Η επίδρασή της στους μυς δεν αφορά απλώς την ποσότητα που έχει κάποιος, αλλά το πώς το σώμα αντιδρά σε αυτούς.

«Υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες», λέει ο καθηγητής Leigh Breen, ειδικός στη μυϊκή φυσιολογία από το Πανεπιστήμιο του Leicester, «η ποσότητα τεστοστερόνης στον οργανισμό σας και ο αριθμός των υποδοχέων ανδρογόνων στους μύες σας». Αυτοί λειτουργούν σαν σημεία πρόσδεσης, επιτρέποντας στην ορμόνη να ασκήσει τις επιδράσεις της στη μυϊκή μάζα. Ο αριθμός που έχει κάποιος καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη γενετική, αλλά το πόσο καλά λειτουργούν μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η άσκηση.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, οι φυσικές διακυμάνσεις στην τεστοστερόνη δεν κάνουν μεγάλη διαφορά στη μυϊκή μάζα. «Για το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής μας, οι φυσικές διακυμάνσεις ή οι αλλαγές που βλέπουμε με την άσκηση και τη διατροφή είναι ανεπαίσθητες», λέει ο Breen.

Η τεστοστερόνη έχει σαφή επίδραση σε ακραίες περιπτώσεις. Το πιο προφανές παράδειγμα είναι η χρήση αναβολικών στεροειδών. Αυτά τα φάρμακα κατακλύζουν το σώμα με τεστοστερόνη σε επίπεδα πολύ πέρα ​​από αυτά που θα εμφανίζονταν υό φυσιολογικές συνθήκες. «Η επίδραση στη μυϊκή μάζα είναι σημαντική», λέει ο Breen. «Έχει αναφερθεί ότι οι άνθρωποι αποκτούν μυϊκή μάζα ακόμη και χωρίς προπόνηση».

Στο άλλο άκρο ωστόσο, υπάρχουν ιατρικές παθήσεις που μειώνουν δραστικά την τεστοστερόνη, όπως ο υπογοναδισμός σε ηλικιωμένους άνδρες. Τα πολύ χαμηλά επίπεδα σχετίζονται με απώλεια μυϊκής μάζας και αδυναμία, γι' αυτό και σε ορισμένους ανθρώπους συνταγογραφείται θεραπεία υποκατάστασης τεστοστερόνης.

Αλλά, για τους περισσότερους ανθρώπους, η τεστοστερόνη λειτουργεί σε ένα σχετικά στενό εύρος. Η ανάπτυξη μυών εξακολουθεί να εξαρτάται από τα τρία βασικά χαρακτηριστικά: συνεπής προπόνηση, επαρκής διατροφή και χρόνος.

Με πληροφορίες του Guardian