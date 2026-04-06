Μία ιδέα που έχει φανατικούς οπαδού λέει πως η «ενίσχυση» της τεστοστερόνης με τις κατάλληλες προσαρμογές στη διατροφή, δηλαδή, αύξηση τροφών πλούσιων σε ψευδάργυρο και μαγνήσιο, μπορεί να βοηθήσει κάποιον να «χτίσει» μυς πιο γρήγορα. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
Η τεστοστερόνη είναι μια ανδρογόνος ορμόνη, που παίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη, ιδιαίτερα στα αγόρια κατά την εφηβεία. Η επίδρασή της στους μυς δεν αφορά απλώς την ποσότητα που έχει κάποιος, αλλά το πώς το σώμα αντιδρά σε αυτούς.
«Υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες», λέει ο καθηγητής Leigh Breen, ειδικός στη μυϊκή φυσιολογία από το Πανεπιστήμιο του Leicester, «η ποσότητα τεστοστερόνης στον οργανισμό σας και ο αριθμός των υποδοχέων ανδρογόνων στους μύες σας». Αυτοί λειτουργούν σαν σημεία πρόσδεσης, επιτρέποντας στην ορμόνη να ασκήσει τις επιδράσεις της στη μυϊκή μάζα. Ο αριθμός που έχει κάποιος καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη γενετική, αλλά το πόσο καλά λειτουργούν μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η άσκηση.
Για τους περισσότερους ανθρώπους, οι φυσικές διακυμάνσεις στην τεστοστερόνη δεν κάνουν μεγάλη διαφορά στη μυϊκή μάζα. «Για το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής μας, οι φυσικές διακυμάνσεις ή οι αλλαγές που βλέπουμε με την άσκηση και τη διατροφή είναι ανεπαίσθητες», λέει ο Breen.
Η τεστοστερόνη έχει σαφή επίδραση σε ακραίες περιπτώσεις. Το πιο προφανές παράδειγμα είναι η χρήση αναβολικών στεροειδών. Αυτά τα φάρμακα κατακλύζουν το σώμα με τεστοστερόνη σε επίπεδα πολύ πέρα από αυτά που θα εμφανίζονταν υό φυσιολογικές συνθήκες. «Η επίδραση στη μυϊκή μάζα είναι σημαντική», λέει ο Breen. «Έχει αναφερθεί ότι οι άνθρωποι αποκτούν μυϊκή μάζα ακόμη και χωρίς προπόνηση».
Στο άλλο άκρο ωστόσο, υπάρχουν ιατρικές παθήσεις που μειώνουν δραστικά την τεστοστερόνη, όπως ο υπογοναδισμός σε ηλικιωμένους άνδρες. Τα πολύ χαμηλά επίπεδα σχετίζονται με απώλεια μυϊκής μάζας και αδυναμία, γι' αυτό και σε ορισμένους ανθρώπους συνταγογραφείται θεραπεία υποκατάστασης τεστοστερόνης.
Αλλά, για τους περισσότερους ανθρώπους, η τεστοστερόνη λειτουργεί σε ένα σχετικά στενό εύρος. Η ανάπτυξη μυών εξακολουθεί να εξαρτάται από τα τρία βασικά χαρακτηριστικά: συνεπής προπόνηση, επαρκής διατροφή και χρόνος.
Με πληροφορίες του Guardian