Καθώς το ανθρώπινο σώμα γερνά, δεν αλλάζει μόνο η ποσότητα του λίπους αλλά και η κατανομή του. Ορμονικές μεταβολές οδηγούν σταδιακά σε μετατόπιση του λίπους από πιο «ακίνδυνες» περιοχές, όπως το υποδόριο λίπος κάτω από το δέρμα, προς το πιο επικίνδυνο σπλαχνικό λίπος που συσσωρεύεται γύρω από τα εσωτερικά όργανα. Αυτή η αλλαγή συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές παθήσεις, όπως ο διαβήτης και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Η τεστοστερόνη φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, επηρεάζοντας το πού αποθηκεύεται το λίπος με την πάροδο του χρόνου. Παράλληλα, οι παραδοσιακές μέθοδοι απώλειας βάρους δεν προσφέρουν στοχευμένη λύση, καθώς μειώνουν συνολικά το σωματικό βάρος, οδηγώντας συχνά και σε απώλεια μυϊκής μάζας-κάτι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τους ηλικιωμένους.

Μια πρόσφατη μελέτη έρχεται να προτείνει μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση, εστιάζοντας σε γυναίκες άνω των 65 ετών που ανάρρωναν από κάταγμα ισχίου. Οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσο η χρήση τοπικού τζελ τεστοστερόνης σε συνδυασμό με θεραπευτική άσκηση μπορεί να βελτιώσει την ανάρρωση και να επηρεάσει θετικά την κατανομή του λίπους.

Στη μελέτη συμμετείχαν 66 γυναίκες, οι οποίες ακολούθησαν πρόγραμμα άσκησης, ενώ μία ομάδα έλαβε επιπλέον τεστοστερόνη. Μετά από έξι μήνες, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, παρόλο που το συνολικό σωματικό λίπος δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά μεταξύ των ομάδων, οι γυναίκες που έλαβαν τεστοστερόνη παρουσίασαν αισθητή μείωση στο σπλαχνικό λίπος. Αντίθετα, στην ομάδα που δεν έλαβε την ορμόνη παρατηρήθηκε αύξηση, όπως συμβαίνει συνήθως κατά την περίοδο ανάρρωσης.

Τα ευρήματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς τα κατάγματα ισχίου αποτελούν σοβαρό πρόβλημα υγείας για τις μεγαλύτερες γυναίκες και συχνά οδηγούν σε επιδείνωση της γενικής κατάστασης υγείας. Η δυνατότητα στοχευμένης μείωσης του επικίνδυνου σπλαχνικού λίπους χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας, ανοίγει τον δρόμο για πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Συνολικά, η συγκεκριμένη έρευνα αναδεικνύει μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ανάρρωσης σε μεγαλύτερες γυναίκες, υπογραμμίζοντας τη σημασία εξατομικευμένων θεραπειών που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της γήρανσης.