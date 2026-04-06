Δριμεία κριτική προς τη κυβέρνηση άσκησε ο Νάσος Ηλιόπουλος περί Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίθεση στην κυβέρνηση για τις πρωθυπουργικές αναφορές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και τη διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, και ιδίως της βουλεύτριας Σοφίας Βούλτεψη, ο Νάσος Ηλιόπουλος υπογράμμισε: «Ακούμε τις τελευταίες μέρες μια σειρά δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία επιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το τερμάτισε η κυρία Βούλτεψη με τη φράση “δεν θα δικάσει η ρωσική δικαιοσύνη”», θέτοντας το ερώτημα: «Θα ‘θελα να ακούσω και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας αν θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι Ρώσοι πράκτορες». Και πρόσθεσε: «Είπαμε να μιλάμε για συνωμοσιολογία, είπαμε να μιλάμε για ψέμματα, αλλά πια το έχετε πάει σε επίπεδο Champions League».

Ιδιαίτερη κριτική άσκησε και στον πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για ευθεία παρέμβαση στη Δικαιοσύνη: «Είδαμε και μία επίθεση με γραβάτα από τον κ. Μητσοτάκη […] ζητάει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει ταχύτατα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση στη Δικαιοσύνη;». Στο ίδιο πλαίσιο σημείωσε: «Έχει κάνει μήπως ο κύριος Μητσοτάκης τη δουλειά του και ζητάει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει και αυτή τη δική της;».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς ανέδειξε ως κομβικό στοιχείο τη νέα υπουργική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τονίζοντας: «Ξέρετε ποια είναι η τελευταία υπουργική πράξη του κυρίου Τσιάρα; 2 Απριλίου. Αμνηστεύει παρανομίες για το 2025. Αυτό κάνει». Επικαλούμενος μάλιστα σχετική ανακοίνωση των γεωτεχνικών, σημείωσε ότι «η απόφαση προβλέπει μη επιβολή κυρώσεων για κατηγορίες ευρημάτων που αφορούν ουσιώδη ζητήματα επιλεξιμότητας, όπως ετερογένεια αγροτεμαχίων, μη επιλέξιμα αστικά στοιχεία, διαφορετική χρήση γης από τη δηλωθείσα», θέτοντας το κρίσιμο ερώτημα: «Αν σε αυτά δεν μπαίνουν κυρώσεις, σε τι μπαίνουν κυρώσεις;».

Στη συνέχεια κατήγγειλε ότι «δεν έχει αλλάξει τίποτα» στο σύστημα ελέγχου, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας τα εξής: «βγαίνετε και κάνετε υποδείξεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γιατί το άγχος σας είναι ποιους θα έχετε στις λίστες για τις επόμενες εκλογές». Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Ο Νάσος Ηλιόπουλος μίλησε επίσης και για το ζήτημα της επιστροφής της κας Τυχεροπούλου στη θέση της, μετά τη δικαστική της δικαίωση, ρωτώντας: «Θα επιστρέψει ως διευθύντρια ελέγχων; Ναι ή όχι;», ενώ κατήγγειλε ότι στελέχη που εμπλέκονται στη δικογραφία «είναι όλοι στη θέση τους και δεν έχετε καν σε αυτούς ένα πειθαρχικό».

Κλείνοντας την πρώτη παρέμβασή του, υπογράμμισε: «Με την τελευταία υπουργική απόφαση του Τσιάρα λέτε στην παρανομία για το ’25: συνέχισε και θα τα βρούμε παρακάτω. Ε, λίγη ντροπή πια».

Στη δεύτερη παρέμβασή του, απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, επανήλθε στο ζήτημα της στοχοποίησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: «Δύο πράγματα δεν άκουσα. Πρώτον, αν είναι Ρώσοι πράκτορες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία». Παράλληλα υπενθύμισε τη δικαστική αποτελεσματικότητα του θεσμού, σημειώνοντας: «Μέχρι στιγμής τα δικαστήρια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πέντε μηδέν. Δηλαδή 5-0 μέχρι στιγμής».

Τέλος, επανέφερε το ζήτημα της επίμαχης υπουργικής απόφασης, στο οποίο δεν υπήρξε καμία απάντηση από την κυβέρνηση.