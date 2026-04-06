Μετωπική σύγκρουση σημειώθηκε στη Βουλή, στο απόηχο των καταιγιστικών αποκαλύψεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και των εξαγγελιών του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή για μετά τις εκλογές του 2027. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση που σήκωσε το γάντι και πέρασε στην αντεπίθεση.

Ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «υποκρισία» στο μήνυμα του πρωθυπουργού, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι, ενώ καταγγέλλει τις πελατειακές πρακτικές του παρελθόντος, έχει οικοδομήσει «το δικό της σύστημα εξυπηρέτησης σκανδάλων». Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι η κυβέρνηση επένδυσε στα κενά του οργανισμού και ότι η ψηφιοποίηση δεν προχώρησε σκόπιμα, «για να μην κλείσουν τα παράθυρα που έγιναν πόρτες για να περνούν οι απατεώνες». Παράλληλα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τώρα, που «έρχεται ο λογαριασμός από την Ευρώπη», εμφανίζεται αιφνιδιασμένη, αποδίδοντας την κατάσταση σε «ανικανότητα, ανεπάρκεια, διαφθορά και αδιαφάνεια», και ζήτησε πρόωρες εκλογές ώστε το αίτημα πολιτικής αλλαγής να αποκτήσει περιεχόμενο.

Απαντώντας εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος τόνισε πως ο πρωθυπουργός ο ίδιος αναγνώρισε τα λάθη και έδρασε «ακαριαία και θεσμικά», ενώ καταλόγισε υποκρισία στην αντιπολίτευση σημειώνοντας ότι το «αλάθητο» πρέπει να αναζητηθεί αλλού. Ανεβάζοντας τους τόνους έναντι του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είστε τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου και τα πρωτοξάδερφα της Καϊλή. Δεν θα κουνάτε σε αυτή την παράταξη το δάχτυλο».

Ταυτόχρονα κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να πάρει θέση για την πρόταση περί ασυμβίβαστου υπουργού-βουλευτή, την οποία χαρακτήρισε «θεσμική, ριζοσπαστική και επαναστατική». Όσον αφορά τα σενάρια πρόωρων εκλογών, απάντησε ειρωνικά ότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί να συμφωνήσει ούτε σε κοινή πρόταση μομφής.

Απαντώντας στον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο Παναγιώτης Δουδωνής, άσκησε δριμεία κριτική στην πρόταση για το ασυμβίβαστο, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί «συνταγματική φακιρική», εξηγώντας πως η πρόβλεψη αντικατάστασης υπουργού-βουλευτή από επιλαχόντα και η επάνοδός του στη Βουλή ενισχύει, αντί να περιορίζει, τις πελατειακές σχέσεις. Όπως είπε, δημιουργείται ένας «ανταγωνισμός ρουσφετιού» μεταξύ υπουργού και επιλαχόντα, κάνοντας λόγο για «αόρατη χείρα της ρουσφετολογικής αγοράς».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νωρίτερα, ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την εμφάνιση του πρωθυπουργού «θλιβερή», κατηγορώντας τον ότι κήρυξε έναν υποκριτικό αγώνα κατά της διαφθοράς, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε μια εικόνα της χώρας «που προφανώς μόνο ο ίδιος ζει». Ταυτόχρονα τόνισε πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε έναν μηχανισμό εξασφάλισης εκλογικής πελατείας με αδιαφανείς πρακτικές, «που ώρες-ώρες αγγίζουν τα όρια της διαφθοράς», αποδίδοντας μάλιστα στον πρωθυπουργό τον ρόλο του «ηθικού αυτουργού».

Σε παρόμοιο τόνο, η Τζώρτζια Κεφαλά από την Πλεύση Ελευθερίας μίλησε για απονομιμοποίηση των θεσμών μέσω «ελεγχόμενων βουλευτών» και υποστήριξε ότι οι εξαγγελίες και τα διαγγέλματα δεν έχουν προσφέρει ουσιαστικές λύσεις.