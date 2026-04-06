Ο Λάκης Βασιλειάδης απαντά για την παρουσία του ονόματός του στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητά την άρση της ασυλίας του.

Την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά ο βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, Λάκης Βασιλειάδης, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει καμία εμπλοκή του σε παράνομη ενέργεια.

Σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι οι αναφορές προκύπτουν μόνο από συνομιλίες τρίτων και όχι από προσωπική του παρέμβαση, ενώ τονίζει ότι ο έλεγχος σε κτηνοτρόφο, που αναφέρθηκε, διενεργήθηκε κανονικά και χωρίς καμία παράταση ή επιδότηση.

Ο βουλευτής δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει μέχρι τέλους, ζητώντας την άρση της ασυλίας του, ώστε να αποδειχθεί η αλήθεια, και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τους πολίτες με ήθος, αξιοπρέπεια και διαφάνεια.

Αναλυτικά η δήλωση του βουλευτή Πέλλας Λάκη Βασιλειάδη

«Από τη μελέτη της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αφορά τη φερόμενη εμπλοκή μου στην υπόθεση, προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν υφίσταται καμία ένδειξη τέλεσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης εκ μέρους μου. Η αναφορά στο όνομά μου προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων, χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσωπική επαφή με εμπλεκόμενα πρόσωπα, ούτε εγώ, ούτε συνεργάτες μου. Επιπλέον, από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο.

Ωστόσο, ο έλεγχος διενεργήθηκε κανονικά, χωρίς να δοθεί οποιαδήποτε παράταση, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση και χωρίς ο εν λόγω κτηνοτρόφος να λάβει σχετική επιδότηση. Συνεπώς, ακόμη και η πράξη που επιχειρείται να συσχετιστεί εμμέσως με το πρόσωπό μου, δε συνιστά παράνομη ενέργεια, ούτε προκάλεσε οποιαδήποτε ζημία, έστω και ελάχιστη, στα εθνικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια.

Για να μην υπάρξουν, ωστόσο, κενά ή αμφιβολίες στο πρόσωπό μου, πρόκειται να προχωρήσω την όλη διαδικασία μέχρι τέλους, ζητώντας αρχικά την άρση της ασυλίας μου, ώστε να λάμψει η αλήθεια. Θα κινηθώ και σε αυτή την περίπτωση, όπως κάνω πάντα, με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και διαφάνεια. Αυτές είναι οι αρχές που επιτάσσει το πολιτικό και προσωπικό μου ήθος. Αυτές είναι αρχές με τις οποίες πορεύομαι σε όλη την πολιτική μου πορεία, αλλά και στην προσωπική μου ζωή.

Βρίσκομαι δίπλα σε όλους, ανεξαιρέτως, τους συμπολίτες μου, έχω συνέχεια την πόρτα μου ανοιχτή σε όσους έχουν ανάγκη και για κάθε πρόβλημά τους. Βοηθάω και υπηρετώ τον τόπο μου, με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα. Θα συνεχίσω να το κάνω με την ίδια θέληση, με τον ίδιο ζήλο, και με το ίδιο ενδιαφέρον, μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών και κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων, με ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα, με το κεφάλι ψηλά και με το μέτωπο καθαρό».