«Είναι σαφές ότι δεν μιλάμε για κυβέρνηση, αλλά για εγκληματική οργάνωση και καλά θα κάνουν όσοι δεν εμπλέκονται στην εγκληματική λειτουργία να διαχωρίσουν τη θέση τους γρήγορα», υποστήριξε χθες Κυριακή από το περιστύλιο της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Πέρασα αρκετές ώρες σήμερα μελετώντας τη νέα ποινική δικογραφία κατά υπουργών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τη νέα ποινική δικογραφία κατά 11 Βουλευτών, όλων από τη Νέα Δημοκρατία, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

»Αυτό το οποίο αποκαλύπτεται, είναι ακριβώς εκείνο που ανέφερε η πρώτη δικογραφία. Αυτή που μπαζώσανε πριν από λίγες μέρες, στις 10 Μαρτίου. Τι δηλαδή;

»Ότι εδώ μιλάμε για Εγκληματική Οργάνωση, για συντονισμένη εγκληματική λειτουργία, με κομματική διακλάδωση και δικτύωση, με ρόλους, με ιεραρχία και, βεβαίως, όλα αυτά συντελούνταν, διαπράττονταν και προφανώς διαπράττονται ακόμη, υπό την καθοδήγηση, εποπτεία και σαφή έγκριση του κ.Μητσοτάκη».

Σύμφωνα πάντα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, «είναι άκρως υποκριτικό ο ιθύνων νους, ο "Μεγάλος" όπως τον αποκαλούν σε συνομιλίες της πρώτης δικογραφίας, εκείνος που έχει την ευθύνη για όλους τους διορισμούς και Προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και Υπουργών και Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλων προσώπων, να παριστάνει τον ανήξερο και στην κυριακάτικη ανάρτησή του να μας λέει πάλι ότι θα παλέψει απέναντι στις "διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες, στις δικές του αστοχίες και στο βαθύ κράτος"».

«Κύριε Μητσοτάκη, το βαθύ Κράτος και το Παρακράτος που το συνοδεύει το έχετε χτίσει εσείς! Εσείς είστε το βαθύ Κράτος και το βαθύ Παρακράτος», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνέχισε:

«Αυτό το παρακράτος, που παρακολουθούσε και παρακολουθεί Βουλευτές, Υπουργούς, πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και οχληρά πρόσωπα.

Αυτό το παρακράτος, που εργαλειοποιεί αστυνομικούς για έκνομη δράση, ακόμη και παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων, έχει ομολογηθεί από τον ίδιο σας τον Υπουργό Γεωργιάδη.

Αυτό το παρακράτος που την εβδομάδα που πέρασε, έστειλε ογκώδη αστυνομική δύναμη στη δίκη για τα Τέμπη, για να ασκήσει βία και αποκλεισμούς κατά συγγενών θυμάτων και κατά συνηγόρων.

Στην ανασκόπηση της εβδομάδας ξεχάσατε να μιλήσετε για τη δίκη για τα Τέμπη: ξεχάσατε να αναφερθείτε και στην αηδιαστική, αποκρουστική και αξιόποινη συμπεριφορά του Υπουργού σας, του κ.Φλωρίδη. Προφανώς θέλετε να αποσυσχετιστείτε από αυτόν, γιατί ξέρετε ότι διαπράττει κακούργημα, εκείνος ο οποίος προσπαθεί να μπαζώσει μια ποινική υπόθεση αλλά και να στήσει ψεύτικες διώξεις εναντίον εκείνων που αποκαλύπτουν και, βέβαια, εναντίον της πιο ενοχλητικής από όλους.

Είναι πραγματικά πρωτοφανές αυτό που επιχειρείται στη δίκη αυτή, η πλήρης κατάλυση του Κράτους Δικαίου: μια δίκη με αποκλεισμό πολιτών, με απώθηση συγγενών και με παρακώλυση των συνηγόρων από την άσκηση των καθηκόντων τους.

Είναι πραγματικά ντροπή που σε καιρό λεγόμενης δημοκρατίας, αναγκαζόμαστε από τη θέση συνηγόρων αλλά και ενεργών πολιτών, να αντιστεκόμαστε σε αυτές τις εκτροπές.

Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την περικοπή της ανάρτησης του κ. Μητσοτάκη, ότι έδωσε το «άρρωστο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τώρα το εξυγίανε»:

Κύριε Μητσοτάκη, πρώτα απ' όλα όλη αυτή η ορολογία για τους γύψους και τις ασθένειες παραπέμπει σε άλλες εποχές. Καλό θα ήταν να την αποφεύγετε.

Κατά δεύτερον, σας έχει διαφύγει ότι κατά τη διάρκεια που ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται υπό την ΑΑΔΕ, καταγγέλθηκε από τους ορκωτούς λογιστές ενεργός απάτη, ενεργό δηλαδή οικονομικό έγκλημα και παραιτήθηκαν οι διορισθέντες λογιστές καταγγέλλοντας οικονομικά εγκλήματα;

Μήπως σας διαφεύγει ότι ο καλός σας φίλος και ομοτράπεζος ο Φραπές ή Ξυλούρης, στις συνομιλίες του έλεγε ότι τον πήγανε στον Πιτσιλή της ΑΑΔΕ και αυτός «τον κοίταζε στις τσέπες»;

Θέλετε να μας πείσετε, ενώ βάλατε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα, για να χρησιμοποιήσω μια κτηνοτροφική έκφραση, τη λαϊκή αυτή ρήση, θέλετε να μας πείσετε ότι έτσι εξυγιαίνετε το σάπιο σύστημα, που θέλετε να συνεχίσει να λειτουργεί προς όφελός σας;

Και τέλος:

Έχουμε την ομολογία Μπουκώρου ότι ο Μυλωνάκης και το Μαξίμου γνώριζαν για αυτές τις δικογραφίες και αυτές τις συνομιλίες εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια. Και αυτό που κάνατε ήταν η υπόθαλψη των υπαιτίων και η συγκάλυψη των εγκλημάτων τους».