Η πρόταση του Πρωθυπουργού για θέσπιση ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του βουλευτή και του υπουργού, ως ανάχωμα στα φαινόμενα διαφθοράς με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σίγουρο πως θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις στο εγγύς μέλλον.

Και γιατί επί της ουσίας στοχοποιεί τους βουλευτές του.

Και γιατί επί της ουσίας ο εκάστοτε Πρωθυπουργός θα δύναται να επιλέγει ποιοι θα είναι βουλευτές της πλειοψηφίας σε κάθε ανασχηματισμό, αλλοιώνοντας τη λαϊκή ετυμηγορία.

Και για αρκετούς ακόμα λόγους που θα αναλυθούν στη δημόσια σφαίρα το προσεχές διάστημα.

Μέχρι τότε, για να εμπλουτίσουμε το δημόσιο διάλογο να επισημάνουμε πως πρόβλεψη περί ασυμβίβαστου της ιδιότητας του βουλευτή και του υπουργού είχε συμπεριληφθεί στα άρθρα 88 των δικτατορικών «συνταγμάτων» του 1968 και του 1973, μεσούσης της επταετίας των Συνταγματαρχών.

«Ἐξαιρέσει τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν Ἀντιπροέδρων τῆς Κυβερνήσεως, οὐδεὶς βουλευτὴς δύναται νὰ διορισθῇ μέλος τῆς Κυβερνήσεως ἢ Ὑφυπουργὸς καὶ ἂν ἀκόμη παραιτηθῇ τοῦ βουλευτικοῦ ἀξιώματος».

Ν.Α.