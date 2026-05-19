Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι η πρωτοβουλία αποσκοπεί αφενός στην αποφυγή παρατεταμένων δικαστικών εκκρεμοτήτων που ενδέχεται να εγκλωβίζουν πολιτικά πρόσωπα και αφετέρου στη μείωση της πολιτικής έντασης που προκαλείται από υποθέσεις οι οποίες παραμένουν επί χρόνια ανοιχτές.

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που προβλέπει την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές, με τη σχετική διάταξη να ενσωματώνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου και να εισάγεται σήμερα προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

Η ρύθμιση εισάγει διαδικασίες ταχείας απονομής δικαιοσύνης για υποθέσεις στις οποίες έχει δοθεί άδεια δίωξης από τη Βουλή, καθώς και για αυτόφωρα κακουργήματα βουλευτών, με στόχο – σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία – να αντιμετωπιστούν οι πολύχρονες εκκρεμότητες που συχνά αφήνουν υποθέσεις ανοικτές επί μακρόν.

Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι η πρωτοβουλία αποσκοπεί αφενός στην αποφυγή παρατεταμένων δικαστικών εκκρεμοτήτων που ενδέχεται να εγκλωβίζουν πολιτικά πρόσωπα και αφετέρου στη μείωση της πολιτικής έντασης που προκαλείται από υποθέσεις οι οποίες παραμένουν επί χρόνια ανοιχτές. Από την άλλη πλευρά, επικριτές της διάταξης εκφράζουν ενστάσεις περί άνισης μεταχείρισης, επισημαίνοντας ότι η προτεραιοποίηση υποθέσεων βουλευτών ενδέχεται να δημιουργεί ζήτημα ισονομίας έναντι των υπόλοιπων πολιτών.

Η τροπολογία καλύπτει τόσο πλημμελήματα όσο και κακουργήματα. Για τις πλημμεληματικές υποθέσεις προβλέπεται ότι θα οδηγούνται προς εκδίκαση το αργότερο εντός τριών μηνών, ενώ σε περίπτωση διακοπής ή αναβολής της δίκης τα χρονικά περιθώρια περιορίζονται στις 15 ημέρες και έως δύο μήνες αντίστοιχα.

Ανάλογη πρόβλεψη εισάγεται και για τα κακουργήματα, με τις υποθέσεις να εισάγονται κατά απόλυτη προτεραιότητα στο ακροατήριο εντός τριών μηνών από την παραπομπή. Παράλληλα, προβλέπεται ότι η ανάκριση θα διενεργείται υποχρεωτικά από ειδικό εφέτη ανακριτή, κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η συνοδευτική έκθεση της ρύθμισης προβλέπει επίσης επιτάχυνση της ανακριτικής διαδικασίας, με τη διάρκεια της τακτικής ανάκρισης να μειώνεται από οκτώ σε τέσσερις μήνες, ενώ η συμπληρωματική ανάκριση περιορίζεται από δύο μήνες σε έναν. Στις περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί ένταλμα προσωρινής κράτησης, οι προθεσμίες μειώνονται περαιτέρω σε δύο μήνες αντί τεσσάρων.