Στα κανάλια COSMOTE SPORT και οι αγώνες Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Άρσεναλ & Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης.

Το UEFA Champions League εισέρχεται στην προημιτελική του φάση το διήμερο 7-8/4, με όλους τους αγώνες της 1ης αγωνιστικής να κάνουν «σέντρα» στην COSMOTE TV. Τη Μεγάλη Τρίτη 7/4, η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), με τις δύο ομάδες να βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες μετά τα ημιτελικά της σεζόν 2023/24, όπου η «Βασίλισσα» πήρε την πρόκριση στον τελικό. Την ίδια μέρα (7/4, 22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START) η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη θα αντιμετωπίσει την αήττητη στη φετινή διοργάνωση Άρσεναλ. Τη Μεγάλη Τετάρτη 8/4, η κάτοχος του περσινού τροπαίου Παρί Σεν Ζερμέν θα παίξει εναντίον της Λίβερπουλ (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START), ενώ θα διεξαχθεί και ο ισπανικός «εμφύλιος» ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο, θα είναι στη διάθεσή των τηλεθεατών, πριν και μετά τη λήξη των ματς (7/4 & 8/4, 19.00 & 00.05, COSMOTE SPORT 1HD), για να μεταφέρει όλες τις εξελίξεις με πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ανάλυση των αναμετρήσεων και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό», (7/4 με τον Μιχάλη Τσόχο και 8/4 με τον Γιάννη Κυφωνίδη), θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής (22:00, COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (Προημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική)

Μεγάλη Τρίτη 07.04.26

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (21:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Άρσεναλ (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Μεγάλη Τετάρτη 08.04.26

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (21:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Παρί Σεν Ζερμέν-Λίβερπουλ (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Μεγάλη Πέμπτη 8/4, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)